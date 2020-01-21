Андрей Доронин приговорен к реальному сроку

21 января 2020, 11:33

Суд назначил три года колонии общего режима бывшему заместителю мэра Волгограда Андрею Доронину, который признал свою вину в попытке обмануть на 15 миллионов рублей фигуранта резонансного дела о мошенничестве с автострахованием. Защита настаивала на условном сроке.

Как информировал "Кавказский узел", дело Доронина поступило в суд 16 декабря 2019 года. Он признал, что пытался получить 15 миллионов рублей от депутата Алексея Зверева, обвиненного по резонансному делу о мошенничестве с автострахованием. Суд согласился рассмотреть дело Доронина в особом порядке.

Согласно приговору суда Центрального района Волгограда, Доронин получил от Алексея Зверева 2,5 миллиона рублей, пообещав передать эти деньги сотрудникам правоохранительных органов для решения вопроса о прекращении уголовного преследования. В действительности Доронин собирался похитить эти деньги, решил суд, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Защита просила сегодня минимального наказания для Доронина без реального лишения свободы, а гособвинение запросило три года и три месяца колонии общего режима", - отметила пресс-секретарь Екатерина Вальковская. По ее словам, Доронина взяли под стражу в зале суда.

Алексей Зверев, а также еще двое бывших депутатов городской думы Волгограда, Алексей Щур и Федор Литвиненко, обвиняются в создании компании, которая, по данным следствия, фальсифицировала дорожные аварии ради получения страховок. Каждый из подсудимых, как считают правоохранители, заработал на этом от 33 до 50 миллионов рублей. В сентябре 2019 года все трое были отпущены судом из-под домашнего ареста.

Андрей Доронин был уволен с поста вице-мэра Волгограда в 2006 году.

Комментариями Доронина или его представителей относительно вердикта суда "Кавказский узел" не располагает.