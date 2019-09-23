Евгений Щур и Федор Литвиненко (справа). Коллаж "Кавказского узла" Фото: Пресс-служба Волгоградской городской Думы http://www.volgsovet.ru

23 сентября 2019, 18:47

Два депутата гордумы Волгограда отпущены из-под ареста

Волгоградский облсуд отказался продлить домашний арест бывшим депутатам гордумы Волгограда Евгению Щуру и Федору Литвиненко, обвиняемым в многомиллионном мошенничестве с автостраховками. Еще один бывший депутат, Алексей Зверев, оставлен на свободе под подпиской о невыезде.

Как информировал "Кавказский узел", депутаты волгоградской гордумы Алексей Щур, Федор Литвиненко и Алексей Зверев обвиняются в создании компании, которая, по данным следствия, добилась в "Росгосстрахе" компенсаций за более чем 150 фиктивных ДТП. Каждый из подсудимых, считают следователи, заработал на этом от 33 до 50 миллионов рублей.

Волгоградский областной суд не нашел оснований для удовлетворения очередного ходатайства следствия о продлении домашнего ареста Литвиненко и Щуру, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь суда Екатерина Вальковская. "Суд пришел к выводу, что каких-либо объективных данных и достоверных сведений, свидетельствующих о том, что обвиняемые в случае избрания иной, более мягкой меры пресечения, могут скрыться от суда, либо иным путем воспрепятствовать производству по делу, в исследуемых материалах в настоящее время не представлено. В течение длительного времени Щур и Литвиненко, находясь под домашним арестом, данную меру пресечения не нарушали, производству следственных действий не препятствовали",- пояснила представитель суда. 

При этом суд наложил определенные ограничения на депутатов: им запрещено выходить из дома в ночное время и общаться с участниками судебного процесса, за исключением адвоката и должностных лиц, которые занимаются уголовным преследованием и судопроизводством, рассказала пресс-секретарь облсуда.

По словам Екатерины Вальковской, ранее следствие самостоятельно изменило бывшему депутату Алексею Звереву арест на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Вальковская не уточнила, когда именно была смягчена мера пресечения Звереву.

В следственном  изоляторе Литвиненко, Зверев и Щур провели каждый почти два года. Под домашним арестом они находились с ноября 2018 года.

По версии обвинения, в группу, которая занималась мошенничеством с автостраховками, входило несколько десятков человек. По этому делу также проходит еще один бывший депутат гордумы Волгограда, Евгений Глазков. Он был объявлен в международный розыск и в феврале 2019 года задержан шведской полицией. 5 июля суд в Волгограде постановил арестовать по этому же делу бывшего первого заместителя мэра города.

В суд дело до сих пор не передано, сообщила сегодня "Высота 102".

Примечание:

"Директор управляющей компании в Волгограде осужден за злоупотребление полномочиями", "Соучредитель антикоррупционной комиссии в Волжском получил три года колонии", "Военные финансисты осуждены в Волгограде за хищение 5 миллионов рублей".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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