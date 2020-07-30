Участники стычки между армянами и азербайджанцами в Москве. Кадр видео РБК https://www.youtube.com/watch?v=KuSua39w3lA

30 июля 2020, 05:27

Правозащитники предупредили о риске эскалации азербайджано-армянского конфликта в Москве

Столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве случались, но такой масштабный характер приобрели впервые, отметил директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский, который считает, что конфликтом кто-то руководил. Ни в Армении, ни в Азербайджане воевать не хотят, но чем дольше длится конфликт, тем больше копится обид, считает правозащитник Алексей Симонов.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 июля в Москве произошли стычки между уроженцами Армении и Азербайджана. По данным силовиков, задержаны 22 участника массовых драк. По данным на 28 июля арестованы 15 участников массовой драки - семеро уроженцев Армении и восемь уроженцев Азербайджана.

Ранее руководители диаспор на юге России призвали выходцев из Армении и Азербайджана воздержаться от провокаций и соблюдать порядок. Предприниматели Сергей Саркисов и Год Нисанов призвали земляков прекратить столкновения, начатые на фоне обострения конфликта Армении и Азербайджана.

Столкновение между уроженцами Армении и Азербайджана в Москве связано с обострением вооруженного конфликта на границе двух стран 12 июля, считает вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

"Конфликт погашен, задержаны несколько десятков молодых парней. За то, что некоторые из них нарушили закон и совершили преступление, они будут наказаны по справедливости. Некоторым обозначена мера пресечения содержание под стражей до 25 сентября", - сказал он 29 июля корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он с сожалением констатировал, что не названы имена "кукловодов", которые "подстрекали молодых людей на противоправные действия".

"Надеюсь, что следствие проведет расследование, и будут озвучены имена провокаторов. Необходимо, чтобы была дана правовая оценка этой ситуации, нужно выявить всех причастных к этому преступлению. Наказать виновных по всей строгости закона, чтобы остальные поняли, что так делать нельзя на территории РФ», - добавил Муканян.

Вице-президент особо подчеркнул, что недопустимо переносить конфликт с границы Армении и Азербайджана в Россию и другие страны. «Если не давать оценки подобному конфликту, то никто не может дать гарантию, что провокации не будут продолжаться и повторяться», - ответил Муканян.

По его мнению, если бы правоохранительные органы вовремя вмешались в назревающий конфликт на рынке "Фуд-сити", то можно было бы предотвратить и этот конфликт, и другие очаги по всей Москве.

Предпосылкой к стычкам уроженцев Азербайджана и Армении стали сообщения о том, что с рынка "Фуд-сити", принадлежащего предпринимателю азербайджанского происхождения Году Нисанову, были вывезены фуры с армянскими товарами. Представители армянской диаспоры потребовали от российских властей вмешательства в ситуацию на рынке. В свою очередь представители азербайджанской диаспоры ситуацию в "Фуд-сити" назвали частным конфликтом бизнесменов.

Полиция пообещала найти виновников массовой драки в Москве

"Лучше десять лет вести переговоры, чем один день воевать", - процитировал слова министра иностранных дел СССР Андрея Громыко политолог, председатель организации "Диалог" Юрий Навоян.

"Нужно уметь договариваться, а не обострять ситуацию, не заниматься провокационными действиями", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, конфликт был перенесен в другое государство.

По словам Навояна, некоторые видеоролики и фотоснимки зафиксировали варварские действия участников конфликта. «Потрясло видео, когда группа молодых людей избивает 68-летнего мужчину. Он пытается убежать, его ловят, валят на асфальт и избивают ногами, стараясь ударить по лицу», - отметил он.

Навоян рассказал, что с представителями армянской общины общался начальник полиции Москвы, генерал-майор Игорь Зиновьев, которые сообщил, что в столице "проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых".

«Вместе с заместителем начальника полиции ГУ МВД по Московской области генерал-майором Вячеславом Цурканом они призвали довести до каждого представителя общины информацию о том, что «преступники понесут уголовное наказание, и власть предпринимает строжайшие меры для пресечения любых экстремистских проявлений, вплоть до лишения гражданства и выдворения из РФ», - процитировал Навоян слова высокого полицейского начальства столицы.

Навоян также отметил, что на встрече присутствовал заместитель начальника Управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-майор Андрей Яценко, который подчеркнул, что «это резонансное дело находится на личном контроле руководства страны».

Прокомментировал Навоян и обещание миллиардера Сергея Саркисова возместить ущерб, нанесенный имуществу азербайджанцев в Москве. По словам политолога, это заявление не нашло отклика у земляков Саркисова.

По словам председателя Ассоциации армянских адвокатов при московском отделении Союза армян России Шагена Петросяна, среди тех, кто арестован на два месяца за участие в массовой драке - семеро армянских парней.

«Все они имеют российское гражданство, ранее не имели конфликтов с правоохранительными органами. Более 50 человек были отпущены домой под административный штраф в размере полутора тысяч рублей. Практически все они имеют российское гражданство», - сообщил адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Петросяна, в этом деле задействованы 27 адвокатов. «Если при дальнейшем расследовании этого преступления будут задержаны еще фигуранты-члены армянской общины, то в дело готовы вступить другие, пока что свободные адвокаты», - заверил Шаген Петросян. Он также добавил, что все адвокаты работают бесплатно.

Уроженка Армении рассказала о тревоге за задержанных сыновей

Жительница Москвы Карина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что дни, начиная с прошедшей пятницы, были для нее наполнены тревогой за судьбу сыновей.

«Мы с мужем собирались ехать в Санкт-Петербург, и сыновья должны были нас проводить. В назначенное время они не появились, а потом один из них позвонил и сказал, что их задержали, и они находятся в отделении полиции. В этом конфликте, как потом мы узнали, они не принимали участие. Их машина попала в камеры наружного наблюдения, когда они проезжали недалеко от того места, где произошла драка», - рассказала женщина.

По ее словам, когда они с мужем приехали в Марьино, то около отделения полиции были родители задержанных молодых людей. Там же были и адвокаты из ассоциации юристов от московского отделения Союза армян России.

«Поскольку задержанных было очень много, часть из них отправили в отдел полиции в Печатники. В их число попал и один из наших сыновей. Мы толком не знали, что произошло, в чем обвиняют наших сыновей. Никогда за своими детьми мы не замечали, чтобы они участвовали в каких-то потасовках, разборках. Оба закончили институты, проходили собеседования, чтобы устроиться на работу, но тут карантин, самоизоляция. Сейчас появилась возможность и у старшего, и у младшего работать по специальности. И тут это задержание. После полуночи приезжаем домой, а у нас обыск», - рассказала Карина.

По ее словам, сотрудники полиции вели себя достаточно корректно, обыск продолжался не долго. "Мы находились в полном неведении, что происходит. Утром пошли в полицию. Там уже были адвокаты", - сообщила женщина.

По ее словам, и для нее, и для других родителей ситуация, в которую попали их сыновья, была экстремальной и шоковой. «Мы не знали, куда обращаться, что делать. И здесь неоценимую помощь и поддержку нам все оказали Тигран Петросян и его адвокаты. Мало того, что все они – профессионалы своего дела, но они сумели успокоить нас, убедить, что если наши сыновья невиновны, то их отпустят. Так и получилось. Наших сыновей отпустили после суда, мы заплатили по тысяче рублей административного штрафа», - говорит Карина.

Она также сказала, что переживала, что все участники конфликта находятся в одной камере. «Как оказалось, моя тревога была напрасной - никаких конфликтов, никаких выяснений отношений между ребятами там не было. Лишний раз убеждаюсь, что этот конфликт в большей степени был спровоцирован, подогрет извне теми, кому нужна напряженность в регионе, кто забыл, что есть такое слово «мир», - возмущается женщина.

Среди задержанных - граждане Азербайджана

По словам председателя региональной общественной организации "Азербайджанская община в Москве" Шамиля Тагиев, ежедневно в целях профилактической работы силовики задерживают от 20 до 40 человек.

«Их проверяют, одних отпускают, других задерживают до выяснения обстоятельств. Среди них есть российские граждане и граждане Азербайджана, но с ними уже работают сотрудники посольства. С новыми задержанными ежедневно работают адвокаты. Сейчас самое главное, чтобы не были задержаны невиновные люди», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в отношении 15 человек судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. «Это те парни, которые засветились на видеокамерах, они признали свою вину», - отметил руководитель азербайджанской общины.

По его словам, конфликт вспыхнул после того, как в соцсетях появился видеоролик с избиением двух молодых азербайджанцев и подписью, что в Москве "началась охота на азербайджанцев".

«Понятно, что азербайджанцы стали переживать. Когда я получил эту информацию, выяснил, что это событие случилось в Бельгии. Я встретился с людьми, объяснил ситуацию и призвал не поддаваться на провокации. Мы предчувствовали, что это может плохо кончиться, ездили в места компактного проживания азербайджанцев, предупреждали о провокациях, размещали в соцсетях обращения. Однако видеоролик подействовал на людей негативно, задел национальные чувства молодых азербайджанцев. Этим же вечером произошли столкновения», - сказал Тагиев.

Он заявил, что с территории "Фуд-сити" армянские машины с фруктами никто не выгонял, они уехали сами.

«Наши аксакалы приказали торговцам бойкотировать армянскую продукцию и ничего у них не покупать в связи с осложнившимися событиями на границе 12 июля. Не слушаться старших наши люди не имели права. Поэтому армяне покинули "Фуд-сити", чтобы успеть сбыть сельхозпродукцию, пока она не испортилась», - изложил свою версию Тагиев.

По его словам, представители азербайджанской общины и посольства Азербайджана  выступают с обращениями не поддаваться на провокации, пресекать любые экстремистские проявления.

Предприниматель Год Нисанов выступил с заявлением, что руководство компании «Киевская площадь», куда входит рынок "Фуд-сити", намерено и впредь твердо придерживаться принципов равенства на всех объектах группы вне зависимости от национальности, «обращая особое внимание на создание максимально удобных и безопасных условий всем работающим на наших объектах».

Шамиль Тагиев считает, что заявление Нисанова имеет значение для определенной части населения. «Он - один из самых влиятельных предпринимателей. Я думаю, его обращение также будет одним из вспомогательных рычагов, чтобы успокоить народ. Ему верят. Ведь благодаря Нисанову многие имеют в Москве постоянную, хорошо оплачиваемую работу», - добавил Тагиев.

Конфликтом в Москве кто-то руководил

Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский заявил корреспонденту "Кавказского узла", что за тридцать лет карабахского конфликта не может припомнить, чтобы противостояние между армянами и азербайджанцами вылилось в такой масштабный конфликт.

«Раньше тоже были вспышки. Конфликты перерастали в драки. Но это были локальные проявления, а здесь - масштабные проявления. Не помню, чтобы вот так в один день практически в одно время в разных концах Москвы начались эти беспорядки. А тут это происходит в разных местах с не связанными друг с другом людьми. Это не фокус. Кто-то всем этим руководил, и непонятно почему этот неведомый руководитель в этот раз активизировался. И почему это именно сейчас произошло?» - задается он вопросом.

По его словам, сейчас конфликт вроде как локализован. "Ящик Пандоры захлопнут, но надолго ли?" - задается он вопросом.

«Принцип механизма прикрывания ящика известен, давно отработан, однако неизвестно, насколько хорошо он отработан. Ведь никто не может переловить и перепугать всех армян и азербайджанцев. Пугают тех, кто может что-то контролировать. Но тут можно ошибиться. И получится, что контролировали не тех. Бывают такого рода ошибки. Правда, их можно потом исправить, и найти того, кто в самом деле рулит», - считает аналитик.

Судя по всему, считает Верховский, конфликт развивался на рынке "Фуд-сити", а силовики делали вид, что ничего особенного не происходит. «Я думаю, что ситуация очень нестандартная, они ждали какой-то отмашки. И, возможно, эти указания поступили не так быстро, как того хотелось. Трудно сказать, чем они руководствовались. С самого начала развития этих событий ситуация стала выходить из-под контроля. Никто не предполагал, что все это получит такой широкий размах», - резюмировал Верховский.

Чем дольше длится конфликт, тем больше копится обид

Президент "Фонда защиты гласности" Алексей Симонов считает, что карабахский вопрос едва ли в ближайшее время может быть разрешен.

«Поскольку конфликт между Арменией и Азербайджаном заложен нашим государством, то и решение этого вопроса лежит на нашей совести. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы помирить эти народы. Пока этого нет», - заявил Симонов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ему неоднократно приходилось снимать документальное кино в Армении и в Азербайджане. «Везде прекрасные, миролюбивые люди, гостеприимные, отзывчивые. Никто из них не хочет войны. Им нужен мир, чтобы жить, работать, растить детей, танцевать на свадьбах и любоваться жизнью. Мы должны вспомнить о народной демократии. И нужно знать еще такую истину - чем дольше длится конфликт, тем больше обид копится как у одной, так и у другой стороны, и тем сложнее помирить соседние народы», - сказал Алексей Симонов.

Напомним, столкновения между уроженцами Армении и Азербайджана произошли на фоне обострения вооруженного конфликта на границе двух стран, которое началось 12 июля. Армения заявила со своей стороны о пяти погибших и 39 раненых, Азербайджан – о 13 погибших и четырех раненых. О подробностях конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Конфликты выходцев из Армении и Азербайджана продолжились в Москве", "Армянская и азербайджанская диаспоры призвали к прекращению стычек в Москве", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 260 обстрелах за неделю".

Автор: Амина Закаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

30 июля 2020, 07:03

  • Участники митинга в Абхазии потребовали открыть границу с Россией

    Из-за того, что граница закрыта в связи с пандемией, жители Абхазии не могут получать медпомощь в российских больницах, а некоторые лишились доходов и нуждаются в поддержке властей, заявили 29 июля участники митинга в Гагре. Представители местной власти пообещали передать требования собравшихся руководству Абхазии.

30 июля 2020, 06:17

30 июля 2020, 04:29

30 июля 2020, 03:31

  • Обвинение запросило для сочинского бизнесмена Лаптева 17 лет колонии

    Сочинский бизнесмен, соучредитель ЖСК "Альфа" Олег Лаптев, обвиняемый в убийстве бывшего депутата Александра Широбокова, а также в покушении на убийство следователя и эксперта в Туапсе, заявил о своей невиновности. Присяжные заседатели посчитали его виновным, точку в деле поставит судья.

30 июля 2020, 03:03

  • 1 Черкесские активисты Кабардино-Балкарии поддержали идею единого названия для народа

    Черкесы, проживающие в России, на предстоящей переписи населения должны записаться как единый народ, так как у них общий язык и одна культура, заявили представители черкесских организаций в Кабардино-Балкарии Беслан Хагажей и Аслан Бештоев. Черкесы разделены территориально, а отсутствие единого названия не позволяет воспринимать их как единый народ, считает филолог Мадина Хакуашева.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи