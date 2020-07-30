Правозащитники предупредили о риске эскалации азербайджано-армянского конфликта в Москве

30 июля 2020, 05:27

Столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве случались, но такой масштабный характер приобрели впервые, отметил директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский, который считает, что конфликтом кто-то руководил. Ни в Армении, ни в Азербайджане воевать не хотят, но чем дольше длится конфликт, тем больше копится обид, считает правозащитник Алексей Симонов.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 июля в Москве произошли стычки между уроженцами Армении и Азербайджана. По данным силовиков, задержаны 22 участника массовых драк. По данным на 28 июля арестованы 15 участников массовой драки - семеро уроженцев Армении и восемь уроженцев Азербайджана.

Ранее руководители диаспор на юге России призвали выходцев из Армении и Азербайджана воздержаться от провокаций и соблюдать порядок. Предприниматели Сергей Саркисов и Год Нисанов призвали земляков прекратить столкновения, начатые на фоне обострения конфликта Армении и Азербайджана.

Столкновение между уроженцами Армении и Азербайджана в Москве связано с обострением вооруженного конфликта на границе двух стран 12 июля, считает вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

"Конфликт погашен, задержаны несколько десятков молодых парней. За то, что некоторые из них нарушили закон и совершили преступление, они будут наказаны по справедливости. Некоторым обозначена мера пресечения содержание под стражей до 25 сентября", - сказал он 29 июля корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он с сожалением констатировал, что не названы имена "кукловодов", которые "подстрекали молодых людей на противоправные действия".

"Надеюсь, что следствие проведет расследование, и будут озвучены имена провокаторов. Необходимо, чтобы была дана правовая оценка этой ситуации, нужно выявить всех причастных к этому преступлению. Наказать виновных по всей строгости закона, чтобы остальные поняли, что так делать нельзя на территории РФ», - добавил Муканян.

Вице-президент особо подчеркнул, что недопустимо переносить конфликт с границы Армении и Азербайджана в Россию и другие страны. «Если не давать оценки подобному конфликту, то никто не может дать гарантию, что провокации не будут продолжаться и повторяться», - ответил Муканян.

По его мнению, если бы правоохранительные органы вовремя вмешались в назревающий конфликт на рынке "Фуд-сити", то можно было бы предотвратить и этот конфликт, и другие очаги по всей Москве.

Предпосылкой к стычкам уроженцев Азербайджана и Армении стали сообщения о том, что с рынка "Фуд-сити", принадлежащего предпринимателю азербайджанского происхождения Году Нисанову, были вывезены фуры с армянскими товарами. Представители армянской диаспоры потребовали от российских властей вмешательства в ситуацию на рынке. В свою очередь представители азербайджанской диаспоры ситуацию в "Фуд-сити" назвали частным конфликтом бизнесменов.

Полиция пообещала найти виновников массовой драки в Москве

"Лучше десять лет вести переговоры, чем один день воевать", - процитировал слова министра иностранных дел СССР Андрея Громыко политолог, председатель организации "Диалог" Юрий Навоян.

"Нужно уметь договариваться, а не обострять ситуацию, не заниматься провокационными действиями", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, конфликт был перенесен в другое государство.

По словам Навояна, некоторые видеоролики и фотоснимки зафиксировали варварские действия участников конфликта. «Потрясло видео, когда группа молодых людей избивает 68-летнего мужчину. Он пытается убежать, его ловят, валят на асфальт и избивают ногами, стараясь ударить по лицу», - отметил он.

Навоян рассказал, что с представителями армянской общины общался начальник полиции Москвы, генерал-майор Игорь Зиновьев, которые сообщил, что в столице "проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых".

«Вместе с заместителем начальника полиции ГУ МВД по Московской области генерал-майором Вячеславом Цурканом они призвали довести до каждого представителя общины информацию о том, что «преступники понесут уголовное наказание, и власть предпринимает строжайшие меры для пресечения любых экстремистских проявлений, вплоть до лишения гражданства и выдворения из РФ», - процитировал Навоян слова высокого полицейского начальства столицы.

Навоян также отметил, что на встрече присутствовал заместитель начальника Управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-майор Андрей Яценко, который подчеркнул, что «это резонансное дело находится на личном контроле руководства страны».

Прокомментировал Навоян и обещание миллиардера Сергея Саркисова возместить ущерб, нанесенный имуществу азербайджанцев в Москве. По словам политолога, это заявление не нашло отклика у земляков Саркисова.

По словам председателя Ассоциации армянских адвокатов при московском отделении Союза армян России Шагена Петросяна, среди тех, кто арестован на два месяца за участие в массовой драке - семеро армянских парней.

«Все они имеют российское гражданство, ранее не имели конфликтов с правоохранительными органами. Более 50 человек были отпущены домой под административный штраф в размере полутора тысяч рублей. Практически все они имеют российское гражданство», - сообщил адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Петросяна, в этом деле задействованы 27 адвокатов. «Если при дальнейшем расследовании этого преступления будут задержаны еще фигуранты-члены армянской общины, то в дело готовы вступить другие, пока что свободные адвокаты», - заверил Шаген Петросян. Он также добавил, что все адвокаты работают бесплатно.

Уроженка Армении рассказала о тревоге за задержанных сыновей

Жительница Москвы Карина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что дни, начиная с прошедшей пятницы, были для нее наполнены тревогой за судьбу сыновей.

«Мы с мужем собирались ехать в Санкт-Петербург, и сыновья должны были нас проводить. В назначенное время они не появились, а потом один из них позвонил и сказал, что их задержали, и они находятся в отделении полиции. В этом конфликте, как потом мы узнали, они не принимали участие. Их машина попала в камеры наружного наблюдения, когда они проезжали недалеко от того места, где произошла драка», - рассказала женщина.

По ее словам, когда они с мужем приехали в Марьино, то около отделения полиции были родители задержанных молодых людей. Там же были и адвокаты из ассоциации юристов от московского отделения Союза армян России.

«Поскольку задержанных было очень много, часть из них отправили в отдел полиции в Печатники. В их число попал и один из наших сыновей. Мы толком не знали, что произошло, в чем обвиняют наших сыновей. Никогда за своими детьми мы не замечали, чтобы они участвовали в каких-то потасовках, разборках. Оба закончили институты, проходили собеседования, чтобы устроиться на работу, но тут карантин, самоизоляция. Сейчас появилась возможность и у старшего, и у младшего работать по специальности. И тут это задержание. После полуночи приезжаем домой, а у нас обыск», - рассказала Карина.

По ее словам, сотрудники полиции вели себя достаточно корректно, обыск продолжался не долго. "Мы находились в полном неведении, что происходит. Утром пошли в полицию. Там уже были адвокаты", - сообщила женщина.

По ее словам, и для нее, и для других родителей ситуация, в которую попали их сыновья, была экстремальной и шоковой. «Мы не знали, куда обращаться, что делать. И здесь неоценимую помощь и поддержку нам все оказали Тигран Петросян и его адвокаты. Мало того, что все они – профессионалы своего дела, но они сумели успокоить нас, убедить, что если наши сыновья невиновны, то их отпустят. Так и получилось. Наших сыновей отпустили после суда, мы заплатили по тысяче рублей административного штрафа», - говорит Карина.

Она также сказала, что переживала, что все участники конфликта находятся в одной камере. «Как оказалось, моя тревога была напрасной - никаких конфликтов, никаких выяснений отношений между ребятами там не было. Лишний раз убеждаюсь, что этот конфликт в большей степени был спровоцирован, подогрет извне теми, кому нужна напряженность в регионе, кто забыл, что есть такое слово «мир», - возмущается женщина.

Среди задержанных - граждане Азербайджана

По словам председателя региональной общественной организации "Азербайджанская община в Москве" Шамиля Тагиев, ежедневно в целях профилактической работы силовики задерживают от 20 до 40 человек.

«Их проверяют, одних отпускают, других задерживают до выяснения обстоятельств. Среди них есть российские граждане и граждане Азербайджана, но с ними уже работают сотрудники посольства. С новыми задержанными ежедневно работают адвокаты. Сейчас самое главное, чтобы не были задержаны невиновные люди», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в отношении 15 человек судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. «Это те парни, которые засветились на видеокамерах, они признали свою вину», - отметил руководитель азербайджанской общины.

По его словам, конфликт вспыхнул после того, как в соцсетях появился видеоролик с избиением двух молодых азербайджанцев и подписью, что в Москве "началась охота на азербайджанцев".

«Понятно, что азербайджанцы стали переживать. Когда я получил эту информацию, выяснил, что это событие случилось в Бельгии. Я встретился с людьми, объяснил ситуацию и призвал не поддаваться на провокации. Мы предчувствовали, что это может плохо кончиться, ездили в места компактного проживания азербайджанцев, предупреждали о провокациях, размещали в соцсетях обращения. Однако видеоролик подействовал на людей негативно, задел национальные чувства молодых азербайджанцев. Этим же вечером произошли столкновения», - сказал Тагиев.

Он заявил, что с территории "Фуд-сити" армянские машины с фруктами никто не выгонял, они уехали сами.

«Наши аксакалы приказали торговцам бойкотировать армянскую продукцию и ничего у них не покупать в связи с осложнившимися событиями на границе 12 июля. Не слушаться старших наши люди не имели права. Поэтому армяне покинули "Фуд-сити", чтобы успеть сбыть сельхозпродукцию, пока она не испортилась», - изложил свою версию Тагиев.

По его словам, представители азербайджанской общины и посольства Азербайджана выступают с обращениями не поддаваться на провокации, пресекать любые экстремистские проявления.

Предприниматель Год Нисанов выступил с заявлением, что руководство компании «Киевская площадь», куда входит рынок "Фуд-сити", намерено и впредь твердо придерживаться принципов равенства на всех объектах группы вне зависимости от национальности, «обращая особое внимание на создание максимально удобных и безопасных условий всем работающим на наших объектах».

Шамиль Тагиев считает, что заявление Нисанова имеет значение для определенной части населения. «Он - один из самых влиятельных предпринимателей. Я думаю, его обращение также будет одним из вспомогательных рычагов, чтобы успокоить народ. Ему верят. Ведь благодаря Нисанову многие имеют в Москве постоянную, хорошо оплачиваемую работу», - добавил Тагиев.

Конфликтом в Москве кто-то руководил

Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский заявил корреспонденту "Кавказского узла", что за тридцать лет карабахского конфликта не может припомнить, чтобы противостояние между армянами и азербайджанцами вылилось в такой масштабный конфликт.

«Раньше тоже были вспышки. Конфликты перерастали в драки. Но это были локальные проявления, а здесь - масштабные проявления. Не помню, чтобы вот так в один день практически в одно время в разных концах Москвы начались эти беспорядки. А тут это происходит в разных местах с не связанными друг с другом людьми. Это не фокус. Кто-то всем этим руководил, и непонятно почему этот неведомый руководитель в этот раз активизировался. И почему это именно сейчас произошло?» - задается он вопросом.

По его словам, сейчас конфликт вроде как локализован. "Ящик Пандоры захлопнут, но надолго ли?" - задается он вопросом.

«Принцип механизма прикрывания ящика известен, давно отработан, однако неизвестно, насколько хорошо он отработан. Ведь никто не может переловить и перепугать всех армян и азербайджанцев. Пугают тех, кто может что-то контролировать. Но тут можно ошибиться. И получится, что контролировали не тех. Бывают такого рода ошибки. Правда, их можно потом исправить, и найти того, кто в самом деле рулит», - считает аналитик.

Судя по всему, считает Верховский, конфликт развивался на рынке "Фуд-сити", а силовики делали вид, что ничего особенного не происходит. «Я думаю, что ситуация очень нестандартная, они ждали какой-то отмашки. И, возможно, эти указания поступили не так быстро, как того хотелось. Трудно сказать, чем они руководствовались. С самого начала развития этих событий ситуация стала выходить из-под контроля. Никто не предполагал, что все это получит такой широкий размах», - резюмировал Верховский.

Чем дольше длится конфликт, тем больше копится обид

Президент "Фонда защиты гласности" Алексей Симонов считает, что карабахский вопрос едва ли в ближайшее время может быть разрешен.

«Поскольку конфликт между Арменией и Азербайджаном заложен нашим государством, то и решение этого вопроса лежит на нашей совести. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы помирить эти народы. Пока этого нет», - заявил Симонов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ему неоднократно приходилось снимать документальное кино в Армении и в Азербайджане. «Везде прекрасные, миролюбивые люди, гостеприимные, отзывчивые. Никто из них не хочет войны. Им нужен мир, чтобы жить, работать, растить детей, танцевать на свадьбах и любоваться жизнью. Мы должны вспомнить о народной демократии. И нужно знать еще такую истину - чем дольше длится конфликт, тем больше обид копится как у одной, так и у другой стороны, и тем сложнее помирить соседние народы», - сказал Алексей Симонов.

Напомним, столкновения между уроженцами Армении и Азербайджана произошли на фоне обострения вооруженного конфликта на границе двух стран, которое началось 12 июля. Армения заявила со своей стороны о пяти погибших и 39 раненых, Азербайджан – о 13 погибших и четырех раненых. О подробностях конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".