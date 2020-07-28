28 июля 2020, 23:26

Один человек пострадал при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

Жительница Урванского района Кабардино-Балкарии госпитализирована с ожогами после взрыва газа в частном доме.

Инцидент произошел сегодня утром в селе Кахун.

"В частном одноэтажном доме по улице Комсомольская произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием", - передает сообщение компании "Газпром газораспределение Нальчик" РИА "Новости". В результате в больницу был госпитализирован один человек, следует из сообщения.

Пострадала жительница села, с ожогами третьей степени ее доставили в больницу города Нарткалы, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии на своем сайте. По данным ведомства, взрыв в доме произошел "в связи с утечкой газа".

"Кавказский узел" также писал, что 18 июля семья из пяти человек была госпитализирована после взрыва газа и пожара на первом этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома в Баксане. Спустя три дня один из пострадавших, получивший сильные ожоги, умер, двое были переведены в ожоговый центр в Нижнем Новгороде.

Примечание:

"Жители Шелковского района начали разбирать завалы после пожара в спортшколе", "Предприниматель рассказал о ситуации на горящем рынке в Махачкале", "Руководители кафе в Сочи осуждены по делу о гибели 11 человек при пожаре".

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