Азербайджан обвинил Армению в обстрелах пяти приграничных сел

27 июля 2020, 08:57

Позиции азербайджанских военных были обстреляны в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, в том числе из пулеметов и снайперских винтовок, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. 15 июля стороны сообщили о спаде напряженности, но на следующий день стало известно о возобновлении боев на границе. Стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах приграничных позиций. Вчера, 26 июля, Азербайджан обвинил Армению в 60 обстрелах за сутки.

С 12 по 16 июля погибли четверо армянских военнослужащих, ранения на территории Армении получили 39 человек, в том числе 36 военных, двое полицейских и мирный житель, заявил Следком Армении. Азербайджанская сторона к 16 июля сообщила о 12 убитых военных и одном погибшем мирном жителе, а также четырех раненых военнослужащих. С 17 по 22 июля сообщений о новых убитых или раненых не поступало. 23 июля Минобороны Армении сообщило о смерти раненого 14 июля солдата - таким образом, число погибших с армянской стороны достигло пяти.

Позиции азербайджанских войск были обстреляны за сутки 45 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В частности, были обстреляны позиции в селах Агдам, Коханеби и Мунджуглу Товузского района и в селах Гаравелилер и Геяли Гедабекского района, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район, как и Товузский, граничит с Тавушской областью Армении.

Стрельба также велась с позиций, расположенных "близ оккупированных сел", отмечается в публикации.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали к 08.54 мск на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".