Азербайджан заявил об обстрелах двух сел на границе с Арменией

26 июля 2020, 09:39

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 60 раз за сутки, в том числе в селах на границе с Арменией, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. 15 июля стороны сообщили о спаде напряженности, но на следующий день стало известно о возобновлении боев на границе. 25 июля Азербайджан обвинил Армению 35 обстрелах за сутки. Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 260 обстрелах за неделю, с 18 по 25 июля.

По данным Следственного комитета Армении, с 12 по 16 июля погибли четверо армянских военнослужащих, ранения получили 39 человек, из которых 36 военных, двое полицейских и мирный житель. Азербайджанская сторона к 16 июля сообщила о 12 убитых военных и одном мирном жителе, а также четырех раненых военнослужащих. С 17 по 22 июля сообщений о новых убитых или раненых не поступало. 23 июля Минобороны Армении сообщило о смерти раненного 14 июля солдата, после чего число погибших с армянской стороны достигло пяти.

С 24 по 25 июля азербайджанские позиции были обстреляны 60 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, говорится сегодня сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана. По данным ведомствам, под огонь попали позиции в селе Коханеби в Товузском районе, в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не отреагировали на это заявление на своих сайтах к 09.10 мск.

По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".