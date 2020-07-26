26 июля 2020, 16:30
Альпинист получил травму в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели в Черекском районе на вертолете эвакуировали с горы туриста из Архангельской области, который повредил ногу.
Информация о том, что в Черекском районе на горе Дыхтау на высоте 3600 метров альпинист из Архангельской области травмировал ногу и попросил о помощи, поступила спасателям сегодня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"С привлечением коммерческого вертолета фирмы «Heliaction» спасатели эвакуировали пострадавшего в альплагерь "Безенги", состояние пострадавшего стабильное", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В поисково-спасательных работах участвовали девять спасателей Эльбрусского отряда МЧС, отмечается в публикации.
"Двое туристов пострадали при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".
26 июля 2020, 17:19
-
Детский лагерь в Астраханской области закрыт из-за вспышки коронавируса
Работа детского лагеря "Астраханские зори" приостановлена в связи с тем, что у пяти сотрудников выявлен COVID-19. Дети отправлены по домам под наблюдение врачей, сообщили власти региона.
26 июля 2020, 15:41
-
Заза Гахеладзе помещен в изолятор вопреки протестам грузинских активистов
Раненный южноосетинскими пограничниками гражданин Грузии Заза Гахеладзе, освобождения которого требовали активисты, переведен из больницы в изолятор временного содержания. Жители приграничных сел переезжают в другие регионы, чтобы избежать похищений, рассказали односельчане Гахеладзе.
26 июля 2020, 15:00
-
Адыгея стала лидером в ЮФО по числу новых смертей от коронавируса
Четыре пациента с COVID-19 умерли за сутки в Южном федеральном округе, из них двое в Адыгее и по одному в Волгоградской области и на Кубани. Лидерство в округе по числу новых случаев заражения сохранила Ростовская область.
26 июля 2020, 14:22
-
Врачи назвали тяжелым состояние пяти пациентов с COVID-19 в Нагорном Карабахе
Число зараженных коронавирусом в Нагорном Карабахе выросло за сутки на девять и достигло 212. Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, сообщили врачи.
26 июля 2020, 13:45
-
1
Адресованное Помпео видео главы МВД Чечни вызвало насмешки в соцсети
Вооруженный ручными гранатометами глава МВД Чечни Руслан Алханов по примеру Рамзана Кадырова, попавшего под санкции, объявил госсекретарю США Майклу Помпео, что "принимает бой", следует из опубликованного 25 июля видео. Пользователи Instagram сочли поведение министра несерьезным.
-
26 июля 2020, 15:41
Заза Гахеладзе помещен в изолятор вопреки протестам грузинских активистов
-
26 июля 2020, 13:05
Ставрополье сравнялось с Дагестаном по приросту смертей от COVID-19
-
26 июля 2020, 08:50
Жители Избербаша сообщили о многодневных перебоях с водой
-
26 июля 2020, 02:04
Конфликт между кистинцами и кахетинцами перерос в массовую драку
-
25 июля 2020, 19:45
Кубань сравнялась с Ростовской областью по приросту смертей от COVID-19 в ЮФО
-
25 июля 2020, 13:40
Восемь случаев COVID-19 выявлены в Абхазии за двое суток
-
26 июля 2020, 12:45
Суд утвердил приговор замглавы Новочеркасска по делу о взятке
-
26 июля 2020, 09:39
Азербайджан заявил об обстрелах двух сел на границе с Арменией
-
26 июля 2020, 07:49
Жители общины Айгестан в Нагорном Карабахе изолированы из-за COVID-19
-
26 июля 2020, 05:54
Общее число случаев заражения COVID-19 в Абхазии возросло до 55
-
26 июля 2020, 04:55
Подача воды в Геленджике сокращена до полутора часов
-
25 июля 2020, 16:32
Двое туристов пострадали при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии
-
25 июля 2020, 14:32
Состояние 11 зараженных COVID-19 в Нагорном Карабахе названо тяжелым
-
25 июля 2020, 13:28
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 260 обстрелах за неделю
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
26 июля 2020, 13:05
Ставрополье сравнялось с Дагестаном по приросту смертей от COVID-19
-
25 июля 2020, 18:46
Дагестан вернул лидерство по приросту смертей от COVID-19 в СКФО
-
22 июля 2020, 20:521
Умаров Мамихан Мухадиевич (Анзор)
-
23 июля 2020, 20:07
Женский взгляд из НальчикаСкандал с выселением студентов из общежития закончился их вселением обратно 3
-
20 июля 2020, 13:59
Женский взгляд из НальчикаМаленькие гении в Нальчике 33
-
17 июля 2020, 20:28
Женский взгляд из НальчикаПомочь Дамиру
-
17 июля 2020, 17:08
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Памятники и политика на Кавказе. 2.0". Онлайн-дискуссия на "Кавказском Узле" 23 июля
-
16 июля 2020, 21:10
Женский взгляд из НальчикаЗолотая медаль все равно вернулась к чемпиону 7
-
25 июля 2020, 15:332
Коронавирус добрался до Кавказа
-
24 июля 2020, 20:14
Условия карантина в Грузии
-
26 июля 2020, 12:52Бытхинский лес города Сочи под угрозой уничтожения
-
24 июля 2020, 22:43Нальчик: во дворе дома месяц не убирают мусор
-
24 июля 2020, 17:49У меня хотят отобрать ребенка
-
24 июля 2020, 10:20В Чечню запрещен въезд даже здоровым?
-
19 июля 2020, 21:26Судья из Новороссийска отказала в проведении лингвистической экспертизы в Адыгее
-
09 июля 2020, 22:05
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в мае 2020 года по данным Кавказского Узла
-
07 июля 2020, 14:39
Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе в мае 2020 года стали девять человек