Альпинист получил травму в горах Кабардино-Балкарии

26 июля 2020, 16:30

Спасатели в Черекском районе на вертолете эвакуировали с горы туриста из Архангельской области, который повредил ногу.

Информация о том, что в Черекском районе на горе Дыхтау на высоте 3600 метров альпинист из Архангельской области травмировал ногу и попросил о помощи, поступила спасателям сегодня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"С привлечением коммерческого вертолета фирмы «Heliaction» спасатели эвакуировали пострадавшего в альплагерь "Безенги", состояние пострадавшего стабильное", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В поисково-спасательных работах участвовали девять спасателей Эльбрусского отряда МЧС, отмечается в публикации.