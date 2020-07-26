26 июля 2020, 16:30

Альпинист получил травму в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели в Черекском районе на вертолете эвакуировали с горы туриста из Архангельской области, который повредил ногу.

Информация о том, что в Черекском районе на горе Дыхтау на высоте 3600 метров альпинист из Архангельской области травмировал ногу и попросил о помощи, поступила спасателям сегодня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"С привлечением коммерческого вертолета фирмы «Heliaction» спасатели эвакуировали пострадавшего в альплагерь "Безенги", состояние пострадавшего стабильное", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В поисково-спасательных работах участвовали девять спасателей Эльбрусского отряда МЧС, отмечается в публикации.

Примечание:

"Двое туристов пострадали при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 июля 2020, 17:19

26 июля 2020, 15:41

26 июля 2020, 15:00

26 июля 2020, 14:22

26 июля 2020, 13:45

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи