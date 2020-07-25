Кафе азербайджанской кухни в Москве подверглось нападению

25 июля 2020, 03:20

Силовики разыскивают неизвестных, которые разбили витрины кафе азербайджанской кухни на западе Москвы.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 23 на 24 июля в Москве произошли стычки между уроженцами Армении и Азербайджана. В одной из драк был ранен выходец из Армении. Правоохранители сообщили, что в полицию после массовой драки были доставлены более 25 человек. Глава Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов и посол Армении в России Вардан Тоганян призвали своих земляков воздержаться от участия в конфликте. На следующий день несколько аналогичных инцидентов произошли в разных районах Москвы, сообщили источники в силовых структурах.

Неизвестные разбили витрины в кафе азербайджанской кухни на Мосфильмовской улице, сообщил 25 июля со ссылкой на свой информированный источник "Интерфакс".

"Они бросили несколько камней в витрину... после чего скрылись на автомобилях", - цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС. По словам источника, нападавших разыскивает полиция.

На сайте Главного управления МВД по Москве сообщения о разгроме кафе нет по состоянию на 3.20 мск сегодня.

Напомним, стычки между уроженцами Армении и Азербайджана в Москве возникли на фоне обострения 12 июля вооруженного конфликта на границе Азербайджана и Армении. 15 июля стороны сообщили о спаде напряженности, но на следующий день стало известно о возобновлении боев на границе. По официальным данным, со стороны Армении насчитывается пять погибших и 39 раненых, со стороны Азербайджана – 13 погибших и четверо раненых. О подробностях конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".