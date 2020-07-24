Вертолет. Фото pixabay.com

24 июля 2020, 16:30

Туристы предпочли частный вертолет помощи сочинских спасателей

Заблудившиеся в районе Голубого озера под Сочи мужчина и женщина не дождались помощи спасателей и заказали для эвакуации со скалы частный вертолет.

Как писал "Кавказский узел", мужчина и женщина из-за тумана не смогли спуститься со скалы в районе Голубого озера в Турьих горах, вечером 22 июля они попросили помощи спасателей, сообщили в МЧС. Туристы оказались на вершине скалы без воды - по дороге они потеряли один рюкзак.

23 июля мужчина, который ранее обращался за помощью и находился на связи со спасателями, позвонил и сообщил, что нанял частный вертолет, сообщила сегодня пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России."Частный вертолет подсел на вершину скалы и забрал обоих пострадавших", - привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы ЮРПСО. Вертолет доставил туристов на горнолыжный курорт "Лаура", медпомощь им не потребовалась, отмечается в сообщении.

Звонок поступил, когда спасатели, преодолевшие 35 км по горным тропам, находились уже у Голубого озера, под вершиной горы, на которой туристы провели ночь. "Наши сотрудники отправились обратно, в сторону поселка Эстосадок", - цитирует сообщение пресс-службы "Юга.ру". 

Спасатели Краснополянского подразделения МЧС с коллегами из "Кубань-СПАС" на квадроциклах выехали в направлении Голубого озера для поиска туристов вечером 22 июля. "До предполагаемого местонахождения туристов [...] остается еще несколько часов пешим ходом", - говорилось в сообщении от 23 июля в Instagram поисково-спасательного отряда.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Красной Поляне переменная облачность, слабый дождь. Ветер западный, один метр в секунду. Температура воздуха +19 градусов. Жители и гости Сочи с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Спасатели вывели из леса в Сочи заблудившихся туристов", "Туристы с детьми заблудились в горах Сочи", "Четверо туристов эвакуированы с ледника Башиль."

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