Силовики сообщили об обысках в домах водителя Якуба Белхороева и ингушского депутата

24 июля 2020, 15:40

Обыски, связанные с арестом Белхороевых, проходят в домах депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева, его племянника Заура Албогачиева и у водителя Якуба Белхороева Белана Тачиева, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июля правоохранители сообщили о задержании главы ингушского отделения Фонда соцстрахования Якуба Белхороева, на следующий день он был арестован по обвинению в присвоении из бюджета 19 миллионов рублей. 22 июня силовики сообщили о проведении обысков в домах братьев Якуба Белхороева — председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева и Багаудина Белхороева.

Якуб Белхороев является одним из лидеров баталхаджинцев — членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в Ингушетии. Он был назначен мэром Магаса в 2011 году. В 2014 году он стал управляющим региональным отделением Фонда соцстрахования. Параллельно с 2016 года Якуб Белхороев является депутатом Народного собрания от "Единой России" и членом парламентского комитета по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. После ареста он был исключен из "Единой России".

В коттедже депутата Народного собрания Ингушетии, главы "Ингушмелиоводхоза" Микаила Алиева проходят обыски, сообщили силовики. "В рамках оперативно-следственных действий в доме депутата-единоросса Алиева проходят обыски. Мероприятия проводит группа силовиков из Москвы",— привел сегодня "Интерфакс" слова источника в правоохранительных органах.

Обыски связаны с задержанием Белхороевых, они проходят по трем адресам в Магасе и Назрановском районе, уточнил источник. "Группа оперативников и следователей из Москвы, помимо коттеджа депутата Алиева в столице республики Магасе, обыскивают дома племянника парламентария Заура Албогачиева и водителя <...> Якуба Белхороева Белана Тачиева", — сказал он.

Силовики проводят обыски в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии, сообщил сотрудник администрации Сурхахи. "У нас в селе идут обыски в двух домах, принадлежащих членам одной фамилии. Информацией о том, с чем они связаны, мы пока не владеем", — привело сегодня его слова РИА "Новости".

По словам источника в правоохранительных органах, Микаил Алиев, Заур Албогачиев и Белан Тачиев принадлежат к братству баталхаджинцев, 12 членов которого ранее были арестованы по делу об убийстве 2 ноября 2019 года начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата — врача Абдулахмеда.

Напомним, что Эльджаркиевы были застрелены в Москве. У начальника ЦПЭ был конфликт с баталхаджинцами. После того как один из лидеров последователей учения Батал-Хаджи, Ибрагим Белхароев, в декабре 2018 года был убит, его родственники предположили, что за преступлением могли стоять силовики из ЦПЭ, следствие рассматривает кровную месть в качестве одной из приоритетных версий убийства Эльджаркиева. По делу о его убийстве проходят несколько десятков человек, часть из них находится в розыске. 22 июля силовики сообщили о задержании главы Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева и директора аграрного техникума Курейша Белхороева по делу о создании террористического сообщества.

Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".