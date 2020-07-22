Источники связали задержание братьев Якуба Белхороева с делом о терроризме

22 июля 2020, 22:12

Силовики задержали после обысков главу Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафу Белхороева, а также директора аграрного техникума Курейша Белхороева в рамках дела о создании террористического сообщества, проинформировали источники в правоохранительных органах. Оба задержанных являются братьями арестованного по делу о растрате депутата парламента Якуба Белхороева.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили об обысках в доме председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева и Багаудина Белхороева. Мустафа и Багаудин Белхороевы - братья Якуба Белхороева, бывшего главы ингушского отделения Фонда социального страхования, который был задержан 10 июля. На следующий день стало известно, что Белхороев арестован по обвинению в присвоении 19 миллионов рублей из бюджета. По одному из эпизодов дела обвинен и предполагаемый пособник Белхороева Белан Тачиев.

Якуб Белхороев был назначен мэром Магаса в 2011 году. В 2014 году он стал управляющим регионального отделения Фонда соцстрахования. Параллельно, с 2016 года, Якуб Белхороев является депутатом Народного собрания от "Единой России", входит в парламентский комитет по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. Якуб Белхороев является одним из лидеров баталхаджинцев — членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в Ингушетии.

После проведенных сегодня обысков силовики задержали Мустафу и Курейша Белхороевых, последний является директором аграрного техникума, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Ингушетии. "Двое братьев Якуба Белхороева - Курейш и Мустафа - задержаны после обысков", - сообщил источник агентства.

Обыски прошли в домах у братьев, а также на рабочих местах - в зданиях контрольно-счетной палаты и техникуме, уточнил источник "Интерфакса". Источник также предположил, что задержание связано с уголовным делом по статье об организации террористического сообщества (ст.205.4 УК России) по факту деятельности баталхаджинцев, лидерами которых являются задержанные.

О том, что задержание Белхороевых связано с делом об организации террористического сообщества, лидером которого является Якуб Белхороев, заявили источники телеканала "360". По данным канала, правоохранители этапировали Мустафу Белхороева в Москву.

Телеканал опубликовал видео задержания Мустафы Белхороева. На кадрах видно, как мужчина выходит из ворот в сопровождении более десяти силовиков в форме, после чего садится в машину. Некоторые из правоохранителей несут в руках коробки.

На сайтах СКР и ингушского управления Следкома по состоянию на 22.05 мск сегодня нет информации о задержании Мустафы и Курейша Белхороевых.

Сегодня также стало известно, что следователи начали предъявлять обвинения по террористической статье задержанным по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева. Источник в правоохранительных органах также сообщил, что обвинения предъявляются по ч.3 ст.205 УК РФ ("Террористический акт"). Напомним, переживший первое покушение Эльджаркиев был застрелен 2 ноября 2019 года в Москве, вместе с ним был убит и его брат, врач Ахмед Эльджаркиев. Источники предположили, что Эльджаркиев убит в результате кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Следком пришел к выводу, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, а версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.

Сегодня же Верховный суд Ингушетии подтвердил решение Магасского райсуда о лишении полномочий депутата Народного собрания республики, врача-педиатра Яхьи Белхороева за сокрытие доходов, написала газета "Ингушетия". Он также является братом арестованного по делу о растрате депутата парламента Якуба Белхороева.

"Один из депутатов не представил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего несовершеннолетнего сына за 2018 год. Кроме того, в своей декларации за 2017 год не указал доход в размере 110 тыс. рублей, полученный от продажи принадлежавших ему автомобилей, а в сведениях за этот же период в отношении своего несовершеннолетнего сына скрыл наличие у него в собственности автомобиля «Мерседес-Бенц»", - сообщили газете в пресс-службе республиканской прокуратуры. Решение суда о лишении полномочий депутата вступило в законную силу.

Отметим, что Яхья Белхороев - депутат Народного собрания с сентября 2016 года. Он избрался от "Единой России" и возглавлял в парламенте комитет по здравоохранению и социальной политике. Он также был депутатом нескольких предыдущих созывов. До избрания депутатом работал врачом-педиатром на станции скорой помощи, в региональном Минздраве в 1990-х годах, сообщает "Интерфакс".

Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".