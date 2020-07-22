Источники сообщили об обысках в домах родственников Якуба Белхороева

22 июля 2020, 14:13

Обыски проходят в доме председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева и Багаудина Белхороева - братьев арестованного по делу о растрате депутата парламента Якуба Белхороева, сообщили сегодня источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава ингушского отделения Фонда социального страхования Якуб Белхороев был задержан 10 июля. На следующий день стало известно, что Белхороев арестован по обвинению в присвоении 19 миллионов рублей из бюджета. По одному из эпизодов этого дела обвинен и предполагаемый пособник Белхороева Белан Тачиев.

В доме председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева, брата задержанного Якуба Белхороева, проходит обыск, сообщил источник, знакомый с ситуацией. "В городе Назрани правоохранительные органы проводят обыски в доме у Мустафы Белхороева", - приводит ТАСС слова источника.

Обыски проходят в Назрани и Назрановском районе, в домах других близких родственников Якуба, в том числе родного брата Багаудина Белхороева, сообщил источник в правоохранительных органах. Он предположил, что оперативно-следственные действия связаны с задержанием лидера баталхаджинской религиозной организации Якуба Белхороева, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" писал, что Якуб Белхороев был назначен мэром Магаса в 2011 году. В 2014 году он стал управляющим регионального отделения Фонда соцстрахования. Параллельно, с 2016 года, Якуб Белхороев является депутатом Народного собрания от "Единой России", входит в парламентский комитет по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. Якуб Белхороев является одним из лидеров баталхаджинцев - членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в Ингушетии.

Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".