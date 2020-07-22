22 июля 2020, 08:13
Авиабомба времен Великой Отечественной войны найдена в Волгограде
Фугасную авиационную бомбу, найденную на севере Волгограда, обезвредили донские саперы.
В Тракторозаводском районе Волгограда местные жители нашли авиационную бомбу.
Приехавшие 21 июля из Ростова-на-Дону специалисты Донского спасательного центра МЧС определили, что найденный снаряд является 50-килограммовой фугасной авиабомбой времен ФАБ-1 Великой Отечественной войны, пишут "Городские вести".
Саперы вывезли бомбу на безопасное расстояние и взорвали путем подрыва, пишет РИАЦ.
Эта авиабомба стала шестой найденной и обезвреженной в Волгоградской области с начала года, информирует "Волга-медиа".
Ранее "Кавказский узел" также писал, что 7 июля на пляже острова Голодный в Волгограде отдыхающие нашли снаряд от реактивной системы залпового огня БМ-13 "Катюша".
"Снаряд времен Великой Отечественной войны найден в волгоградском поселке", "Снаряды найдены на могиле неизвестного солдата в Волгограде", "Найденные на стройке боеприпасы уничтожены в Волгоградской области".
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