Саперы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

22 июля 2020, 08:13

Авиабомба времен Великой Отечественной войны найдена в Волгограде

Фугасную авиационную бомбу, найденную на севере Волгограда, обезвредили донские саперы.

В Тракторозаводском районе Волгограда местные жители нашли авиационную бомбу.

Приехавшие 21 июля из Ростова-на-Дону специалисты Донского спасательного центра МЧС определили, что найденный снаряд является 50-килограммовой фугасной авиабомбой времен ФАБ-1 Великой Отечественной войны, пишут "Городские вести".

Саперы вывезли бомбу на безопасное расстояние и взорвали путем подрыва, пишет РИАЦ.

Эта авиабомба стала шестой найденной и обезвреженной в Волгоградской области с начала года, информирует "Волга-медиа".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 7 июля на пляже острова Голодный в Волгограде отдыхающие нашли снаряд от реактивной системы залпового огня БМ-13 "Катюша".

Примечание:

"Снаряд времен Великой Отечественной войны найден в волгоградском поселке", "Снаряды найдены на могиле неизвестного солдата в Волгограде", "Найденные на стройке боеприпасы уничтожены в Волгоградской области".

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