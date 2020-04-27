27 апреля 2020, 00:58
Снаряд времен Великой Отечественной войны найден в волгоградском поселке
Житель Городищенского района ремонтировал автомобиль и обнаружил лежащий неподалеку ржавый снаряд.
В поселке Степном местный житель во время ремонта своего автомобиля обнаружил лежащий на земле неподалеку ржавый снаряд.
Мужчина обратился в местный военкомат. Заявка на разминирование была подана в мотострелковое соединение. Саперы определили, что найденный снаряд является 152-миллиметровым артиллерийским снарядов, пишет 26 апреля "Высота 102".
Специалисты вывезли снаряд на полигон Прудбой и подорвали накладным зарядом, информирует РИАЦ.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 19 января неподалеку от Мемориального комплекса Лысая гора в Волгограде были найдены два артиллерийских снаряда.
"Боеприпасы найдены у подножия "Родины-матери" в Волгограде", "19 снарядов времен Великой Отечественной войны найдены в Волгограде", "Шесть мин времен войны обезврежены в Волгограде".
26 апреля 2020, 23:59
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Первая смерть от коронавируса в Ростовской области изменила статистику по ЮФО
За последние сутки в регионах Южного федерального округа от коронавируса скончались три человека, общее число умерших достигло 36. По одному смертельному случаю выявлено в Краснодарском крае, в Волгоградской и Ростовской областях.
26 апреля 2020, 23:13
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Количество жертв коронавируса на Южном Кавказе выросло за счет Абхазии
Армения остается лидером по количеству смертей пациентов с коронавирусом на Южном Кавказе. Общее число жертв в регионе к вечеру 26 апреля достигло 55 за счет смертельного случая в Абхазии.
26 апреля 2020, 22:58
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Суд отправил Льва Травнева под стражу
Бывший мэр Пятигорска Лев Травнев, подозреваемый в превышении полномочий, по решению суда взят под стражу на два месяца.
26 апреля 2020, 22:05
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В Армении зафиксировано самое большое на Южном Кавказе число новых случаев коронавируса
К вечеру 26 апреля в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, зафиксировано 3887 случаев заражения коронавирусом. Армения является лидером как по общему числу выявленных случаев заражения, так и по числу новых пациентов.
26 апреля 2020, 21:08
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Студенческое общежитие в Новочеркасске закрыто на карантин из-за коронавируса
Жесткие карантинные меры введены в общежитии Южно-Российского государственного политехнического университета им.Платова в Новочеркасске после выявления у одного из студентов коронавируса. Почти 60 студентов вуза помещены на самоизоляцию.
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26 апреля 2020, 22:58
Суд отправил Льва Травнева под стражу
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26 апреля 2020, 17:00
Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане выросло до 1645
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26 апреля 2020, 12:48
Первый пациент с коронавирусом умер в Абхазии
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26 апреля 2020, 12:43
Число случаев заражения в Кабардино-Балкарии достигло 300
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26 апреля 2020, 12:03
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26 апреля 2020, 23:59
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