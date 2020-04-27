Снаряд времен Великой Отечественной войны найден в волгоградском поселке

27 апреля 2020, 00:58

Ранее " Кавказский узел " сообщал, что 19 января неподалеку от Мемориального комплекса Лысая гора в Волгограде были найдены два артиллерийских снаряда .

Мужчина обратился в местный военкомат. Заявка на разминирование была подана в мотострелковое соединение. Саперы определили, что найденный снаряд является 152-миллиметровым артиллерийским снарядов, пишет 26 апреля "Высота 102".

В поселке Степном местный житель во время ремонта своего автомобиля обнаружил лежащий на земле неподалеку ржавый снаряд.

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