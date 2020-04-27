27 апреля 2020, 00:58

Снаряд времен Великой Отечественной войны найден в волгоградском поселке

Житель Городищенского района ремонтировал автомобиль и обнаружил лежащий неподалеку ржавый снаряд.

В поселке Степном местный житель во время ремонта своего автомобиля обнаружил лежащий на земле неподалеку ржавый снаряд.

Мужчина обратился в местный военкомат. Заявка на разминирование была подана в мотострелковое соединение. Саперы определили, что найденный снаряд является 152-миллиметровым артиллерийским снарядов, пишет 26 апреля "Высота 102".

Специалисты вывезли снаряд на полигон Прудбой и подорвали накладным зарядом, информирует РИАЦ.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 19 января неподалеку от Мемориального комплекса Лысая гора в Волгограде были найдены два артиллерийских снаряда.

Примечание:

"Боеприпасы найдены у подножия "Родины-матери" в Волгограде", "19 снарядов времен Великой Отечественной войны найдены в Волгограде", "Шесть мин времен войны обезврежены в Волгограде".

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