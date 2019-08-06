06 августа 2019, 10:41

Найденные на стройке боеприпасы уничтожены в Волгоградской области

Саперы уничтожили мины и снаряды времен Великой Отечественной войны, найденные строителями в поселке Городищенского района, сообщили сегодня военные.

По данным пресс-службы Южного военного округа, боеприпасы нашли строители дома в поселке Кузьмичи Городищенского района во время земельных работ.

"Найденное было классифицировано как семь минометных мин и артиллерийские снаряды различного калибра, противопехотная мина времен Великой Отечественной войны", - цитирует сегодня сообщение ЮВО "Интерфакс-Юг".

Саперы вывезли боеприпасы на полигон "Прудбой" и уничтожили их накладным зарядом, уточняет агентство.

"Кавказский узел" писал также, что в июле реставраторы нашли боеприпасы времен войны у подножия памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.

Примечание:

"Боеприпасы времен войны найдены в Волгограде", "Часть жилого района оцеплена из-за найденной бомбы в Волгограде", "В Волгоградской области обезврежена авиабомба".

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