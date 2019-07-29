Боеприпасы найдены у подножия "Родины-матери" в Волгограде

29 июля 2019, 07:59

Саперы обезвредили снаряд и гранату времен Великой Отечественной войны, найденные реставраторами памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде, сообщили сегодня военные.

76-миллиметровый артиллерийский снаряд и гранату нашли рабочие, занимавшиеся реставрацией памятника "Родина-мать зовет!".

Скульптура "Родина-мать зовет!", а также мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" расположены на Мамаевом кургане, говорится в справке "Мамаев курган и скульптура "Родина–мать зовет!"", опубликованной на "Кавказском узле".

Боеприпасы перевезли на полигон "Прудбой", где их уничтожили саперы мотострелкового соединения, приводит сегодня сообщение пресс-службы Южного военного округа ТАСС.

Напомним, 8 мая 2016 года решением правительства России скульптура "Родина-мать зовет!" была причислена к особо ценным объектам культурного наследия России. Это решение создало правовые условия, в том числе для представления памятника для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Кавказский узел" также писал, что 12 мая житель Волгограда нашел мину времен Великой Отечественной войны около многоквартирных домов.