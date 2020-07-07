Отдыхающие нашли боеприпас на пляже в Волгограде

07 июля 2020, 12:20

Снаряд от "Катюши" времен Великой Отечественной войны нашли отдыхающие на пляже острова Голодный в Волгограде, саперы уничтожили боеприпас, сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Опасная находка была обнаружена отдыхающими на пляже острова Голодный. Специалистами группы разминирования боеприпас был классифицирован как артиллерийский снаряд к реактивной системе залпового огня БМ-13 "Катюша" времен Великой Отечественной войны", - проинформировали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Боеприпас был вывезен на полигон "Прудбой" и уничтожен, пишет сегодня со ссылкой на ЮВО "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в августе 2019 года отдыхающие нашли снаряд и гранаты времен Великой Отечественной войны рядом с пляжем на Береславском водохранилище Волгоградской области. Саперы уничтожили боеприпасы.