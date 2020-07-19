Армянская диаспора в Москве поддержала земляков после конфликта на рынке

19 июля 2020, 12:33

Уроженцы Армении, живущие в Москве и Подмосковье, откликнулись на призывы раскупить несколько тонн абрикосов, не допущенных к продаже на рынке, принадлежащем уроженцам Азербайджана, следует из публикаций в соцсетях. Инцидент между предпринимателями в Москве произошел на фоне обострения конфликта на границе Азербайджана и Армении.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. К 14 июля с учетом четырех убитых и 20 раненых со стороны Армении на границе погибли и были ранены 40 человек. 15 июля стороны сообщили о спаде эскалации, но 16 июля Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боев на границе, в результате которых погиб военнослужащий. В тот же день Армения заявила о 39 раненых и четверых убитых с момента обострения конфликта. Сегодня Азербайджан назвал ситуацию на границе относительно спокойной.

По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что фуры с армянскими товарами были вывезены с крупного оптового продовольственного рынка Москвы "Фуд Сити", принадлежащего уроженцам Азербайджана Году Нисанову и Зараху Илиеву, сообщил 18 июля "Sputnik Армения".

Агрокластер «Фуд Сити» был открыт в сентябре 2014 года. Его владельцем является уроженец Азербайджана, председатель совета директоров ООО «Киевская площадь» и АО «Спортивный комплекс Олимпийский» Год Нисанов, говорится на официальном сайте Нисанова.

На видео, опубликованном изданием «Арменпресс», один из водителей фур рассказал, что в ночь на 18 июля все армянские фуры были вывезены из рынка на стоянку. "Товар некоторых уже испортился, и неизвестно, что дальше будет", - привел слова водителя корреспондент "Кавказского узла".

Представители посольства Армении в России попытались встретиться с администрацией рынка для прояснения ситуации. Согласно видео, опубликованному на странице пользователя Микаела Мутафяна в Facebook, делегацию попросили покинуть территорию «Фуд Сити».

"Уважаемый посол Российской Федерации, уважаемое посольство России в Армении, хотелось бы прояснить, кто в России объявляет продовольственные санкции другим государствам, правительство или хозяева рынка?" – написал в своем посте Микаел Мутафян.

О конфликте в Москве 18 июля сообщил и блогер "Кавказского узла" Ветер с Апшерона. "Российский владелец сети супермаркетов, выходец из Азербайджана и патриот Родины Год Нисанов отказался общаться с прибывшими к нему в офис представителями посольства Армении. Дипломаты изгнаны из супермаркета. Источники в Баку утверждают о том, что Год Нисанов прекратил бизнес-отношения с армянскими поставщиками из-за военных действий между Азербайджаном и Арменией. Для защиты торговых интересов армянских бизнесменов к Нисанову пожаловали из посольства Армении в России", - написал он в посте "Год Нисанов выгнал просителей из посольства Армении".

Руководитель парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян в свою очередь опубликовал на своей странице в Facebook видео, согласно которому уроженцы Азербайджана в Москве 16 июля растоптали три ящика с армянским абрикосом.

После этого в социальных сетях живущие в России уроженцы Армении призвали всех желающих закупить армянские абрикосы, чтобы не дать им испортиться. «Война азербайджанцев в Москве с армянскими абрикосами, а вернее теперь уже с самими армянскими фермерами принимают масштабный и серьезный размах. 50 армянских фур с абрикосами не пускают на территорию рынка «Фуд Сити», где владельцы азербайджанцы. Все соотечественники, люди доброй воли и все желающие, готовые помочь нашим фермерам, могут завтра с утра поехать и затариться абрикосами", - написал, в частности, 17 июля на своей странице в Facebook пользователь Ашот Сафарян, указав адрес в Москве.

Пользователь Гарик Горгян также призвал земляков приехать по указанному им адресу и закупить абрикосы.

Писательница Нарине Абгарян на своей странице в Facebook сообщила, что абрикосы, «выставленные на улицу с «Фуд Сити», продаются в двух московских торговых центрах ниже рыночной цены (100-150 рублей за килограмм). Владельцы торговых комплексов, по ее словам, «приютили фуры бесплатно».

"Так они решили поддержать армянского фермера. Очередь дружелюбная, пытается держать социальную дистанцию. Охрана бдит. И вообще, всем весело и тепло, впрочем, там, где абрикосы, по-другому не бывает", - написала Абгарян.

Организатор мероприятий в Москве Эдгар Амбарцумян 18 июля вел в Facebook прямую трансляцию с территории еще одного торгового центра, владелец которого, российский бизнесмен армянского происхождения, бесплатно предоставил армянским фурам площадку для продажи абрикосов.

По словам Амбарцумяна, очередь армян из Москвы и Московской области выстроилась с раннего утра. "Люди стоят часами, все говорят, что купят абрикос столько, сколько смогут понести", - рассказал Амбарцумян, слова которого привел корреспондент "Кавказского узла".

Один из покупателей, стоящий в очереди, в прямом эфире Эдуарда Амбарцумяна рассказал, что он, работник салона красоты в Москве, «бросил клиентов и приехал за абрикосами, но они закончились, остались сливы, теперь придется еще задержаться, дождаться приезда новых фур».

Другой покупатель Рубен сообщил, что узнал об акции в Instagram. Он признался, что всю ночь «следил за судьбой армянского абрикоса и решил утром обязательно приехать и купить, тем самым, помочь оказавшимся в сложном положении армянским продавцам».

«Я в жизни не готовила запасы на зиму, в этом году придется. Теперь, благодаря этой ситуации, у меня в этом году будут запасы джема, компота, варенья из абрикосов», - передал корреспондент "Кавказского узла" слова одной из покупателей, стоящих в очереди.

Комментариями от представителей рынка "Фуд Сити" "Кавказский узел" пока не располагает.