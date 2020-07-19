Азербайджан сообщил о пулеметных и снайперских обстрелах со стороны Армении

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 70 раз за сутки с применением крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. Азербайджанская сторона заявляла о гибели 11 своих военных, одного мирного жителя и ранении четырех солдат. С учетом четырех убитых и 20 раненых со стороны Армении с начала обострения на границе погибли и были ранены в общей сложности 40 человек. 15 июля обе стороны сообщили о спаде эскалации, но 16 июля Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боев на границе, в результате которых погиб военнослужащий. В тот же день Армения заявила о 39 раненых и четверых убитых с момента обострения конфликта. 18 июля Азербайджан насчитал 53 обстрелов с армянской стороны за сутки В свою очередь, Нагорный Карабах насчитал 6000 выстрелов с азербайджанской стороны за неделю с 12 по 18 июля.

По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку. Жители попавших под обстрел населенных пунктов в Армении отказались покидать свои дома. Часть жителей трех приграничных азербайджанских сел была эвакуирована, говорится в справочном материале " Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку ", опубликованном на "Кавказском узле".

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 70 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. По данным ведомства, обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе. Обстрелы также велись с позиций, которые Азербайджан считает оккупированными. Ответным огнем противник был подавлен, отмечает военное ведомство.

"Наблюдается относительное спокойствие в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы", - - отчиталось министерство.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

По данным на 10.20 мск сегодня на сайте оборонных ведомств Нагорного Карабаха и Армении нет комментариев относительного этого заявления об обстрелах.

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".