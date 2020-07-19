19 июля 2020, 11:35

Минобороны проверило боеготовность российских танкистов в Абхазии

Военнослужащие танковых подразделений, поднятые по тревоге, выполнили марши на полигоны в Абхазии, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", с 17 июля началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, а также отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов проводится.  Ее целью является оценка способности военных обеспечить военную безопасность на юго-западе России, "где сохраняются серьезные угрозы террористического характера",  а также подготовка к стратегическим учениям "Кавказ-2020", сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Танкисты военной базы Южного военного округа в Абхазии были сегодня подняты по сигналу «тревога», на танках Т-72Б3 они выполнили марши комбинированным способом на полигоны «Нагвалоу» и «Цабал», сообщило сегодня  на своем сайте Минобороны России.

Учение прошло в рамках внезапной проверки боевой готовности, отмечается в сообщении.

В ближайшие дни танкисты примут участие в двусторонних учениях с боевой стрельбой. Они отработают навыки по отражению нападения условного противника со стороны Черного моря и одного из горных хребтов Абхазии массированным огнем, будут использованы различные виды вооружения, сообщила пресс- служба ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 10 июля в Абхазии завершились военные учения России и Абхазии на полигонах "Нагвалоу" и "Цабал". Российские военнослужащие поразили более тысячи целей на полигонах Нагвалоу и Цабал, сообщило Минобороны России.

Примечание:

"Учения десантников прошли в горах Южной Осетии", "Более двух тысяч военных из России провели учения в Абхазии", "Учения российских военных начались в Абхазии".

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