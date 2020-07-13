Дагестан вернул лидерство в СКФО по приросту смертей от коронавируса

13 июля 2020, 14:46

Четыре человека умерли за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе от коронавируса, из них двое в Дагестане и двое в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. По числу новых случаев заражения COVID-19 в округе по-прежнему лидирует Ставрополье.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля лидером в СКФО по приросту смертей пациентов с коронавирусом стал Дагестан, где за сутки умерли четверо зараженных. 11 июля из шести смертей от коронавируса в СКФО три также пришлись на Дагестан, а 12 июля Ставрополье и Дагестан сравнялись по суточному приросту смертей, в обоих регионах умерли по три пациента.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония", с таким диагнозом в регионе к 22 мая умерли 820 человек, указала по итогам мониторинга ситуации в республике представитель федерального медицинского центра Ирина Трагира. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату оставляло 65. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности пациенты с пневмонией умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

К утру 13 июля в СКФО умерли четыре пациента с коронавирусом, из них два в Дагестане, один на Ставрополье и один в Карачаево-Черкесии, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по COVID-19 формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Таким образом, число умерших от коронавируса в округе выросло до 779. Наибольшее число умерших (415) зафиксировано в Дагестане, в Ставропольском крае с начала пандемии умерли 120 человек. В других регионах округа умерших значительно меньше: в Ингушетии – 71, в Северной Осетии – 67, в Кабардино-Балкарии – 61, в Чечне - 27, а в Карачаево-Черкесии – 18.

По данным на 1 января 2020 года, самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни - 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте Росстата.

Тесты на коронавирус подтвердились за сутки у 226 человек в СКФО, из них у 75 в Ставропольском крае, у 46 в Дагестане и у 42 в Кабардино-Балкарии. В Карачаево-Черкесии зафиксирован 21 новый случай заражения, в Ингушетии и Северной Осетии – по 16, а в Чечне – 10.

Общее число случаев заражения в СКФО достигло, таким образом, 33 838. Наибольшее число из них зафиксировано в Дагестане (8514). В Ставропольском крае с начала пандемии зарегистрировано 6239 случаев заражения, в Кабардино-Балкарии – 5604, в Северной Осетии – 4256, в Карачаево-Черкесии – 4065, в Ингушетии – 3318, в Чечне – 1842.

При этом 25 479 пациентов в СКФО излечены от коронавируса, и по состоянию на 13 июля симптомы COVID-19 наблюдаются у 7580 человек. Из них наибольшее число (2138) – в Ставропольском крае. В Карачаево-Черкесии 1668 активных больных, в Дагестане – 1250, в Кабардино-Балкарии – 742, в Ингушетии – 723, в Чечне - 570, а в Северной Осетии – 489.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".