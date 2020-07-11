11 июля 2020, 15:31

Нагорный Карабах зафиксировал 1800 выстрелов с азербайджанской стороны

Азербайджанские военные 150 раз нарушили режим прекращения огня за неделю, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Нагорный Карабах с 28 июня по 4 июля насчитал более 200 обстрелов со стороны Азербайджана.

"С 5 по 11 июля азербайджанская сторона более 150 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций порядка 1800 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, "передовые подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха соблюдают режим прекращения огня".

Оборонное ведомство Азербайджана к 15.00 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом ведомство сегодня сообщило о 49 обстрелах со стороны Армении.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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