Активист "Яблока" в Кисловодске пожаловался на угрозы

09 июля 2020, 16:15

Член партии "Яблоко" Рональд Айрапетян подал в прокуратуру Кисловодска заявление об анонимных угрозах, полученных после задержания на пикете против изменения Конституции.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня активист Рональд Айрапетян вышел в Кисловодске на одиночный пикет против конституционных поправок. Он был задержан и предупрежден силовиками о возможном наказании.

С 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции. По официальным данным, на Ставрополье, как и в целом по стране, большинство участников голосования выступили за поправки. Представители "Голоса" и "Яблока" назвали статистику по явке аномально завышенной и указали на то, что доказательств нарушений нет из-за отсутствия на участках независимых наблюдателей.

Сегодня утром член партии "Яблоко" Рональд Айрапетян подал в прокуратуру города Кисловодска заявление о том, что неизвестные угрожают ему тюрьмой "в связи с гражданской позицией". По мнению Айрапетяна, угрозы нарушают его права на свободу и личную неприкосновенность, а также "умаляют достоинство содержащимися в записке оскорблениями". "Кроме того, нарушено мое право мирно без нарушения установленного порядка проводить пикетирование", - говорится в заявлении, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Айрапетян напомнил в заявлении, что 26 июня на одиночном пикете был задержан, а затем отпущен без составления протокола. В связи с этим была подана жалоба на действия силовиков. По мнению Айрапетяна, они превысили полномочия.

Активист рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что нашел записку с угрозами вчера, 8 июля. Она лежала в почтовом ящике. "Эй Рональд. <...> не выходи с плакатом против Путина. Сядешь в тюрьму тварь", - написал автор записки, не используя запятых. Записка содержала оскорбление в адрес Айрапетяна.

По словам Айрапетяна, он воспринял угрозу всерьез и намерен переехать в другой город. "Голова раскалывается от этого всего. Но деятельность я не заканчиваю", - подчеркнул Рональд Айрапетян.

В партии "Яблоко" считают, что записка связана с пикетом 26 июня. Партия также намерена направить заявление в прокуратуру, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Ставропольского отделения "Яблоко" Виталий Зубенко. "У Айрапетяна сначала был шок. Мы напишем свою жалобу, от партии. [Председатель партии «Яблоко» Николай] Рыбаков держит ситуацию на личном контроле, требует докладов. Мы считаем, что угроза связана с пикетами и агитацией о необходимости правильно понимать конституционную реформу", - сказал Зубенко.

Он отметил, что Айрапетян вступил в партию "Яблоко" несколько месяцев назад. "Это законопослушный гражданин. Молодой человек новой формации людей, кто приходит на смену старым политикам. Успешный региональный активист", - охарактеризовал Айрапетяна Зубенко.

Чтобы осуществить угрозу, Айрапетяну могут подбросить наркотики или оружие, предположил московский адвокат Евгений Черноусов. "Это угроза незаконным лишением свободы путем вынесения приговора суда. По данному факту должно быть возбуждено уголовное дело. Необходимо найти лицо, кто подбросил записку", - сказал Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

Подобные угрозы поступали различным активистам в Ставропольском крае и раньше, констатировал в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской.

"Например, подбрасывание наркотиков стало уже, к сожалению, классической темой. Но сейчас агрессия усилилась на порядок, потому что тема поправок очень важна для страны. Голосование было призвано легитимизировать их, принять как бы по просьбам граждан. Но так не вышло. И хотя Путин сказал, что понимает голосовавших против, он понимает это специфически", - заключил Ледовской.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". О процедуре голосования и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина", а материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на странице "Преследование активистов".