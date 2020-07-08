Названы условия для открытия летних площадок кафе и ресторанов в Дагестане

08 июля 2020, 00:52

Глава правительства Дагестана Артем Здунов поручил создать специальные санитарные комиссии для решения об открытии летних веранд кафе и ресторанов, а также организовать их последующие проверки. Возобновившие работу заведения общепита должны соблюдать требования Роспотребнадзора, а также периодически обследовать персонал на коронавирус, пояснила глава ассоциации рестораторов республики Сефижат Магомедрасулова.

Как писал "Кавказский узел", около 60 владельцев заведений общепита на акции протеста 6 июля потребовали увеличить число ресторанов, которым разрешено возобновить работу после карантина. Первые десять ресторанов работают в пробном режиме, пояснили чиновники.

На 7 июля в Дагестане зафиксировано 8 232 случая заражения коронавирусом, из них 6 273 пациента выздоровели и 397 умерли. сообщается на сайте "Стопкоронавирус.РФ". Наряду со смертями от COVID-19, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". Как заявила ранее представитель Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирина Трагира, неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, к 22 мая умерли 820 жителей Дагестана. Более свежих данных о смерти от пневмонии в Дагестане не озвучивалось.

О подготовке к открытию после карантина летних площадок ресторанов и кафе в Дагестане заявил 7 июля руководитель управления Роспотребнадзора по республике Николай Павлов на заседании оперативного штаба. Премьер-министр Дагестана Артем Здунов, обращаясь во время заседания к главам муниципальных образований, указал, что решения об открытии летних веранд в каждом районе должны принимать созданные там муниципальные санитарные противоэпидемиологические комиссии с внимательным рассмотрением и последующей проверкой.

"Пилотники показали свою работоспособность", - заявил Здунов. Его слова, а также слова Павлова приводятся на сайте правительства республики.

Ранее открытие 10 крупных заведений общепита в Махачкале инициировала местная администрация. "Неделю назад начали работать десять летних кафе, которые показали положительные результаты. То есть статистика по эпидситуации не ухудшилась. Это нам позволяет держать нашу позицию по открытию всех остальных кафе", - заявил начальник управления экономики администрации города Хаджимурад Исрапилов. Сообщение о том, что в Махачкале 10 заведений общепита "в качестве пилотного проекта откроют летние веранды", размещено на сайте правительства Дагестана 30 июня. По словам мэра Салмана Дадаева, список заведений был определен "совместно с бизнес-сообществом Махачкалы и ассоциацией рестораторов".

Кроме этого, подготовиться к возобновлению работы на заседании оперштаба было предложено объектам розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 квадратных метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли, иным форматам торговли, включая уличные, а также образовательным организациям региона. Также было заявлено о возможном разрешении на тренировки спортивных команд на открытом воздухе, репетиционный процесс творческих коллективов при условии периодического лабораторного обследования на COVID-19.

Чиновники в Махачкале помогают предпринимателям подготовиться к проверкам санитарных врачей

Власти Махачкалы заинтересованы в том, чтобы в городе открылось как можно больше заведений общепита, и для этого им оказывается помощь по организации работы с соблюдением всех санитарных требований, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе городской мэрии.

"Всем заведениям, у которых есть возможность вынести столики на улицу и организовать веранду, предоставлена такая возможность", - отметил представитель администрации города, добавив, что в данный момент заявки представлены от 61 учреждения.

"Управление экономики администрации выезжает во все заведения, консультирует и помогает сотрудникам учреждения подготовиться к проверке Роспотребнадзора, чтобы они могли получить разрешение на работу летнего кафе, и этот процесс не затянулся. Советуют, на что стоит обратить внимание. То есть проводят своего рода предпроверку и помогают налаживать работу", - сообщили в мэрии.

Ранее председатель правительства республики Артем Здунов заявлял о расширении списка заведений, которые смогут возобновить свою работу. "Как только (заведения, открытые в рамках пилотного проекта) покажут положительную практику, ее надо распространять на большее число предприятий бизнеса, при этом мы должны следовать закону. К этому необходимо тщательно подготовиться. Категории отбора объектов для пилотного проекта определяет Роспотребнадзор", - сказал он.

Представители ресторанов, которые открылись первыми, обучают остальных

Открыть заведения в пилотном режиме удалось только потому, что они полностью соответствовали всем предписаниям Роспотребнадзора, рассказала глава ассоциации рестораторов Дагестана Сефижат Магомедрасулова. По ее словам, ассоциация, объединяющая около полутора сотни заведений, возникла во время пандемии для взаимопомощи.

"(Открывшиеся в рамках пилотного проекта) заведения взяли на себя ответственность. Владельцы этих заведений первыми ротняли на себя весь удар. Были неоднократные выезды, проверки. И только когда все было доведено до идеала, было получено разрешение на прием посетителей. Но зато они стали образцово-показательными, и на их примере можно было обучить остальных. Так и произошло: они помогали подготовиться остальным, снимали обучающие видео. Все это сплотило нас. И если раньше мы относились друг другу как к конкурентам, то сейчас больше как коллегам и друзьям", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Магомедрасулова.

По ее словам, одним из основных требований для открытия летних кафе является соблюдения требований Роспотребнадзора, а также периодическое обследование персонала заведений на коронавирус. "Тесты на коронавирус необходимо сдавать сотрудникам через 7-10 дней. Это должны делать все, у кого не обнаружены антитела. В помещениях каждые 2-4 часа необходимо проводить влажную уборку, должна быть нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, обязательно наличие необходимого количества масок, перчаток, дезинфекторов и антисептиков", - рассказала глава ассоциации.

Все, кто подавал документы для получения помощи от федеральных властей, ее получили в виде различных субсидий, добавила Магомедрасулова. "Представители республиканской власти и муниципальной встречаются с нами. На одной из последних встреч заместитель министра промышленности и энергетики Батыр Эмеев предложил собрать наши идеи и предложения для поддержки, которые нам сейчас необходимы. Обещал сделать все, что в их силе (для их реализации). Конечно, главное при этом, что и сам бизнес был "белым" и официально оформлен. Нам же важно, чтобы нам дали условия для работы", - сказала она.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Корреспондент "Кавказского узла" 7 июля посетил три из десяти открывшихся заведений общепита – Veranda, Jasmine и "Изюм". Все они расположены в центре Махачкалы, и практически все столики в послеобеденное время были заняты. Посетители сидели небольшими группами по 2-3 человека, но были и более многочисленные компании за одним столом - по 5-6 человек. Столики находились на улице на расстоянии примерно 1,5-двух метров друг от друга. Официанты были в масках, в основном без перчаток. Призывы держаться на безопасном расстоянии, были расклеены во всех заведениях, передал корреспондент «Кавказского узла» свои наблюдения.

На входе на летнюю площадку у кафе Jasmine находились таблички с призывом соблюдать социальную дистанцию, а также памятка о том, как защитить себя во время пандемии. Кроме того, на входе сидел мужчина с бесконтактным термометром и средством для дезинфекции рук. Небольшая емкость с дезинфицирующим раствором находилась на каждом столике в кафе "Изюм", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Предприниматели Дагестана выразили готовность к открытию летних веранд

Решение об открытии летних кафе "стало возможным благодаря успешной реализации пилотного проекта, считает основатель сети "Дум" Зарема Ибрагимова. После запрета работы в условиях пандемии сеть практически приостановила работу, отметила она.

"У нас есть доставка, но она не (популярна) и, конечно, во все эти три месяца было очень тяжело. На работу выходил один повар. Но это мало нас выручало. Весь остальной персонал вынужден был оставаться дома. Многие из них разъехались по своим районам. Мы старались помогать, чем могли, но три месяца без работы - это очень большой срок", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Ибрагимова.

По ее словам, ей помогло, что хозяин зданий, которые они арендуют, пошел им на уступки. По мнению Ибрагимовой, принимать участие в различных протестных акциях с требованием дать возможность открыться не имело никакого смысла.

"У нас есть одна летняя веранда. И она уже готова к приему посетителей. Хотелось, конечно, чтобы разрешили принимать посетителей еще в начале первого этапа. Но мы терпеливо ждали", - отмечает предпринимательница.

Администратор махачкалинского кафе Заира Амирова опасается, что за разрешением на работу летних веранд кафе последуют проверки.

"Бизнес почти рухнул за три месяца. У нас обустроенная летняя площадка, не понимаем, почему одним сразу разрешили работать, другим – нет?! Еще боюсь, как бы разрешение на работу не превратилось в бесконечные проверки", – сообщила корреспонденту "Кавказского узла" она.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".