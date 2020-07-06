Участники протестов в Махачкале потребовали разрешить работу большему числу ресторанов

06 июля 2020, 17:04

Владельцы махачкалинских заведений общепита на акции протеста потребовали увеличить число ресторанов, которым разрешено возобновить работу после карантина. Первые десять ресторанов работают в пробном режиме, пояснили чиновники.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля в Дагестане за сутки было зафиксировано 52 случая заражения коронавирусом, и общее число зараженных достигло 8132, из них умер 391 человек.

Наряду со смертями от COVID-19, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". Как заявила ранее представитель Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирина Трагира, неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, к 22 мая умерли 820 жителей Дагестана. Более свежих данных о смерти от пневмонии в Дагестане не озвучивалось.

Около 60 владельцев заведений общепита собралиось сегодня на акции протеста около мэрии Махачкалы. Они выразили возмущение в связи с тем, что им не позволяют открыть свои заведения.

При этом рестораторы огласили список из 10 ресторанов, расположенных в центре города, которым, в отличие от них, дали разрешение на работу. "Почему одним можно работать, а другим - нет? Крупные сети открываются, а небольшие кафе - нет. Мы хотим услышать ответ на этот вопрос", - приводит слова участника акции "Черновик".

По словам участников акции, каждое из заведений "кормит по несколько семей". "Вирус только в общепитах существует? Магазины работают, общественный транспорт работает, а нам - нельзя", - цитирует предпринимателя издание.

На совещании в правительстве Дагестана будет решено, откроются ли в Махачкале кафе и рестораны, заверил вышедший к предпринимателям начальник управления экономики администрации города Хаджимурад Исрапилов. "Мы будем ходатайствовать о том, чтобы разрешить открыться всем кафе города с летними верандами", - сообщил Исрапилов.

Представитель мэрии пояснил, что соответствующее разрешение должно выдать дагестанское управление Роспотребнадзора, и предложил организовать встречу представителей ведомства с мэрией и рестораторами. Для этого протестующих попросили составить список всех заведений, владельцы которых требуют открытия, пишет издание.

Чиновники объявили пилотным проектом открытие 10 кафе и ресторанов

Открытие 10 крупных заведений общепита в городе инициировала местная администрация, пояснил Хаджимурад Исрапилов. "Неделю назад начали работать десять летних кафе, которые показали положительные результаты. То есть статистика по эпидситуации не ухудшилась. Это нам позволяет держать нашу позицию по открытию всех остальных кафе", - приводит слова чиновника "Кавказ.Реалии".

Сообщение о том, что в Махачкале 10 заведений общепита "в качестве пилотного проекта откроют летние веранды", размещено на сайте правительства Дагестана 30 июня. По словам мэра Салмана Дадаева, список заведений был определен "совместно с бизнес-сообществом Махачкалы и ассоциацией рестораторов".

"Они на высоком уровне организовали все мероприятия по дезинфекции, обеспечению защиты и противоэпидемических мер. Кроме того, предложенные бизнес-ассоциациями заведения являются добросовестными налогоплательщиками", - приводятся в публикации слова Дадаева.

Список заведений можно будет расширить, пояснил тогда же председатель правительства республики Артем Здунов. "Как только они покажут положительную практику, ее надо распространять на большее число предприятий бизнеса, при этом мы должны следовать закону. К этому необходимо тщательно подготовиться. Категории отбора объектов для пилотного проекта определяет Роспотребнадзор", - сказал он.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".