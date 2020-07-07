Власти Дагестана предложили боровшимся с COVID-19 врачам отдых на море

07 июля 2020, 11:07

Более 500 российских медработников, которые принимали участие в лечении больных коронавирусом, отдохнут за лето на берегу Каспийского моря, сообщили власти Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 июня Дагестан стал лидером среди регионов СКФО по приросту больных коронавирусом. За сутки с четвертого на пятое июля в республике умерли два зараженных пациента, а общее число смертей от COVID-19 достигло 391.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Дагестана оказали содействие в организации на берегу Каспийского моря отдыха для российских врачей, которые боролись с коронавирусом, сообщила пресс-служба главы и правительства Дагестана. "Дагестанский научно-оздоровительный комплекс "Журавли" (находится в Махачкале – Прим. "Кавказского узла") примет на реабилитацию врачей, боровшихся с новой коронавирусной инфекцией. Центр планирует еженедельно на безвозмездной основе принимать около 60 российских медиков", – привело 6 июля РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

Ожидается, что до начала сентября отдых будет организован для более чем 500 человек, в акции могут принять участие все категории медработников, которые имели отношение к лечению и уходу за больными коронавирусом, сообщило 6 июля "РБК".

Отдых для медработников организован при поддержке главы Дагестана Владимира Васильева, а также Института искусственного интеллекта при МГУ имени Ломоносова и кафедры прикладной механики и управления МГУ, сказано в сообщении.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".