Amnesty International: антитеррористическое законодательство используется для подавления критики

Использование расплывчатого антитеррористического законодательства для судебного преследования журналиста за ее комментарий по радио показывает ясное намерение властей уничтожить свободу слова и остатки журналистских свобод в России Наталья Звягина, директор российского представительства Amnesty International

«Получив контроль над телевидением, печатными СМИ и значительной частью онлайн-изданий, российские власти теперь преследуют за устную речь по радио, наказывая журналиста за свободное высказывание», — подчеркивает Звягина.

«Российские власти должны отменить решение об осуждении Светланы Прокопьевой и обеспечить, чтобы антитеррористическое законодательство не использовалось для подавления критики правительства, прекращения публичных обсуждений и наказания независимых журналистов», — добавила она.

В ноябре 2018 года Светлана Прокопьева выступила с радио-комментарием, который также был опубликован в Интернете, где она обсуждала причины недавнего самоподрыва 17-летнего Михаила Жлобицкого в управлении Федеральной службы безопасности в Архангельске. В комментарии она поделилась своим мнением, что нападение, в результате которого пострадали три человека, а сам Жлобицкий погиб, является реакцией на репрессивный подход властей к критике и на подавление мирных протестов.

В феврале 2019 года Светлане Прокопьевой было предъявлено обвинение в «оправдании терроризма» согласно статье 205.2 Уголовного кодекса России, что грозило ей лишением свободы на срок до семи лет. 3 июля 2020 года государственный прокурор попросил суд приговорить ее к шести годам лишения свободы и запретить ей заниматься журналистской деятельностью на четыре года. Судья признал ее виновной и назначил ей штраф в размере 500 тысяч рублей.