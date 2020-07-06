Светлана Прокопьева в судебном заседании в Пскове. Фото: REUTERS/Maria Vasilyeva

06 июля 2020, 15:43

Amnesty International: антитеррористическое законодательство используется для подавления критики

Комментируя сообщения, что Светлана Прокопьева, псковская журналистка, сотрудничающая с Радио «Свобода» и радиостанцией «Эхо Москвы в Пскове», была приговорена к штрафу в 500 тысяч рублей по статье об «оправдании терроризма», директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина сделала ряд заявлений.

Использование расплывчатого антитеррористического законодательства для судебного преследования журналиста за ее комментарий по радио показывает ясное намерение властей уничтожить свободу слова и остатки журналистских свобод в России

Наталья Звягина, директор российского представительства Amnesty International

«Получив контроль над телевидением, печатными СМИ и значительной частью онлайн-изданий, российские власти теперь преследуют за устную речь по радио, наказывая журналиста за свободное высказывание», — подчеркивает Звягина.

«Российские власти должны отменить решение об осуждении Светланы Прокопьевой и обеспечить, чтобы антитеррористическое законодательство не использовалось для подавления критики правительства, прекращения публичных обсуждений и наказания независимых журналистов», — добавила она.

В ноябре 2018 года Светлана Прокопьева выступила с радио-комментарием, который также был опубликован в Интернете, где она обсуждала причины недавнего самоподрыва 17-летнего Михаила Жлобицкого в управлении Федеральной службы безопасности в Архангельске. В комментарии она поделилась своим мнением, что нападение, в результате которого пострадали три человека, а сам Жлобицкий погиб, является реакцией на репрессивный подход властей к критике и на подавление мирных протестов.

В феврале 2019 года Светлане Прокопьевой было предъявлено обвинение в «оправдании терроризма» согласно статье 205.2 Уголовного кодекса России, что грозило ей лишением свободы на срок до семи лет. 3 июля 2020 года государственный прокурор попросил суд приговорить ее к шести годам лишения свободы и запретить ей заниматься журналистской деятельностью на четыре года. Судья признал ее виновной и назначил ей штраф в размере 500 тысяч рублей.

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