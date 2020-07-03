Семья Макитова потребовала от ФСБ компенсации за его смерть

03 июля 2020, 13:12

Мать и брат убитого жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова подали в суд иск с требованием компенсации морального вреда, оцененного ими в 5 млн рублей. Адвокат семьи настаивает, что деньги должна выплатить ФСБ, а не осужденный офицер Павел Стерлягов.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня 2019 года суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего сотрудника ФСБ Павла Стерлягова к девяти годам колонии строгого режима, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. При этом суд не лишил Стерлягова воинских званий, на чем настаивала сторона обвинения. Пользователи Instagram сочли наказание слишком мягким с учетом возможного условно-досрочного освобождения. 5 декабря Верховный суд России оставил в силе приговор Стерлягову.

Хусей Макитов был убит 6 апреля 2018 года на поляне Азау в поселке Терскол. В убийстве обвинен прикомандированный в республику силовик Павел Стерлягов. Смерть Макитова вызвала протесты местных жителей, потребовавших наказать виновного. По просьбе обвиняемого заседания суда проходили с участием присяжных. 7 июня присяжные признали Стерлягова виновным в убийстве Макитова, при этом посчитав, что у него не было умысла совершить убийство из хулиганских побуждений. Родственники погибшего сочли предвзятым вердикт присяжных.

Родные Хусея Макитова потребовали от ФСБ компенсации в 5 миллионов рублей. Иск подан в Мещанский районный суд Москвы. Представитель семьи, адвокат "Зоны Права" Андрей Сабинин заявил, что сумму должно выплатить именно ведомство, а не Стерлягов, поскольку на момент преступления майор был кадровым сотрудником и находился в служебной командировке. Рассмотрение иска назначено на 5 августа, написал сегодня "Коммерсант".

"Закон позволяет обратиться с иском на незаконные действия должностных лиц к государству. Поскольку он находился на службе, а не на отдыхе, то его действия вменяются ФСБ как ведомству - распорядителю бюджетных средств. У истца есть право предъявить иск либо виновнику, либо организации, где он служил. Но обычно, когда есть пытки или убийства, которые совершают сотрудники правоохранительных органов, то с исками обращаются именно к государству", - приводит издание слова Андрея Сабинина.

Адвокат отметил, что иски о компенсации морального вреда к МВД, ФСИН и другим ведомствам "зачастую имеют успешную практику". Однако, по его данным, к ФСБ с такими требованиями еще не обращались. "У нас серьезный соперник, и сложно предположить, как в данном случае поступит Мещанский районный суд, но законность требований очевидна", - сказал Сабинин.

Адвокат Андрей Сабинин опубликовал ссылку на эту новость в своем Telegram-канале, не прокомментировав ее там.