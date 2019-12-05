Суд утвердил приговор силовику по делу об убийстве Макитова

05 декабря 2019, 15:50

Верховный суд России сегодня оставил в силе приговор майору ФСБ Павлу Стерлягову, приговоренному к девяти годам колонии за убийство по неосторожности жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова. Потерпевшие готовят иск о компенсации морального вреда.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 июня окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего сотрудника ФСБ Павла Стерлягова к девяти годам колонии строгого режима. Стерлягов был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. При этом суд не лишил Стерлягова воинских званий, на чем настаивала сторона обвинения. Пользователи Instagram сочли наказание слишком мягким с учетом возможного условно-досрочного освобождения Стерлягова.

Хусей Макитов был убит 6 апреля 2018 года на поляне Азау в поселке Терскол. В убийстве обвинен прикомандированный в республику силовик Павел Стерлягов. Смерть Макитова вызвала протесты местных жителей, потребовавших наказать виновного. По просьбе обвиняемого заседания суда проходили с участием присяжных. 7 июня присяжные признали Стерлягова виновным в убийстве Макитова, при этом посчитав, что у него не было умысла совершить убийство из хулиганских побуждений. Родственники погибшего сочли предвзятым вердикт присяжных.

Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России оставила приговор Северо-Кавказского окружного военного суда без изменений, сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Приговор военного суда обжаловали как потерпевшие, так и защита Стерлягова, которая сочла назначенное наказание слишком строгим, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" представитель потерпевших Виктория Шевелева. "Далее приговор мы обжаловать не будем, хотя, конечно, считаем девять лет по этой части статьи мягким наказанием. Сейчас мы будем готовить иск о компенсации родственникам погибшего морального вреда", - рассказала Виктория Шевелева".

Максимальное наказание по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России составляет 15 лет заключения.

Шевелева уточнила, что потерпевшие требовали пересмотра дела с другим составом коллегии присяжных. "Мы отмечали, что в коллегии было трое присяжных из Ростова-на-Дону, а не из республик Северного Кавказа. Также мы подчеркивали, что одна из девушек-присяжных расплакалась вместе со Стерляговым и потом ходила на заседания уже после вынесения вердикта, то есть окончания работы коллегии", - сказала она.

Юрист пояснила, что Стерлягов согласился с вердиктом присяжных, однако счел назначенный ему срок в колонии слишком большим. "Стерлягов заявил суду о якобы явке с повинной и компенсации вреда, хотя в действительности этого не было и в приговоре не отражено", - указала Шевелева.