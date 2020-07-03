Активист призвал Ильхама Алиева помиловать политзаключенных

03 июля 2020, 11:46

Заключенные в азербайджанских тюрьмах рискуют заразиться коронавирусом, указал активист Анар Мамедли в петиции к президенту страны, призвав помиловать политзаключенных и людей, не совершивших тяжких преступлений.

Как сообщал "Кавказский узел", к 2 июля общее число инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 18 684, умерших - 228. В больницах находится более 8 тысяч зараженных. На этом фоне власти продлили до 20 июля жесткий режим карантина.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Текст петиции с призывом к амнистии 2 июля опубликовал на Change.org глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии, член рабочей группы гражданского общества по составлению списка политзаключенных Анар Мамедли. "Кризис здравоохранения, порожденный пандемией COVID-19, может повлечь еще более тяжкие последствия для лиц, содержащихся в СИЗО и учреждениях по отбытию наказания", - сказано в документе.

Кампанию поддержали активисты и правозащитники. На 11.40 мск петиция собрала 143 подписи.

"Существующая тяжелая ситуация актуализирует вопрос принятия акта амнистии для обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, привлеченных к уголовной ответственности", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" инициатор кампании Анар Мамедли.

Он подчеркнул, что "заражение кого-нибудь в пенитенциарных учреждениях может вызвать цепную реакцию".

Автор документа считает, что акт амнистии и распоряжение о помиловании может коснуться лиц, не совершивших преступлений большой общественной опасности, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, а также осужденных условно до трех лет, женщин, несовершеннолетних, ветеранов войны, людей в возрасте старше 60 лет.

Также в петиции отмечается необходимость включения в список помилованных политзаключенных, имена которых указаны в списках правозащитников и в резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 года.

"В стране более 100 политзаключенных. И их освобождение стало бы актом доброй воли", - указал один из подписантов петиции Самир Казымлы в комментариях к петиции.

158 человек были включены в обновленный список союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" 23 июня.

Член парламентского комитета по правам человека Фазиль Мустафа не считает возможным сейчас объявление амнистии, поскольку парламент уходит на летние каникулы. Однако, по его мнению, данную инициативу можно реализовать посредством распоряжений о помиловании.

"Часть заключенных уже отпущена. Распоряжением президента о помиловании лица в возрасте старше 65 лет либо были освобождены, либо их наказание смягчено. Многие заключенные были освобождены досрочно судами. Помилование является прерогативой президента. Амнистия же принимается парламентом, и эта процедура длительная, поскольку должна быть инициирована депутатами, потом обсуждена в комитетах и далее - на пленарном заседании. А парламент сейчас уходит на каникулы", - сказал Мустафа корреспонденту "Кавказского узла".

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что "ситуация с охраной здоровья заключенных - под контролем".

Однако в ведомстве не стали отвечать на вопрос, сколько инфицированных в настоящее время в местах заключения, адресовав его оперштабу при кабинете министров. Представители оперштаба оказались не доступными для комментариев.

В апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о досрочном освобождении 176 заключенных старше 65 лет, нуждающихся в особой заботе, в связи с распространением COVID-19. Среди них оказалось только двое политзаключенных, но были генералы министерства нацбезопасности, осужденные за десятки преступлений, указали правозащитники.

Ранее правозащитники уже указывали на риски заражения коронавирусом арестованных в Азербайджане, призвав власти освободить тех, кто осужден за нетяжкие преступления, и прекратить аресты нарушителей карантина.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Сколько стоит побег из карантина" на "Кавказском узле".