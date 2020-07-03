Оппозиция сочла завышенной официальную явку в Астраханской области

03 июля 2020, 03:57

Официальная явка избирателей на голосование по конституционным поправкам в Астраханской области, составившая 73%, является нереалистичной, заявили представители оппозиционных партий. Жалоб, которые могут повлечь отмену результатов голосования на каком-либо участке в регионе, не поступило, отрапортовал избирком.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июля в России завершилось начатое 25 июня голосование по поправкам к Конституции. 2 июля Центризбирком России после обработки 100% протоколов обнародовал результаты голосования, согласно которым в поддержку изменений в Конституцию выступили 77,92% избирателей, а против поправок высказались 21,27% участников голосования. По данным ЦИК, общая явка составила 65%. Явка в Астраханской области составила 73%. 20 июня активисты в Астрахани проводили серию одиночных пикетов против внесения поправок в Конституцию.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

В Астраханской области в голосовании по конституционным поправкам приняли участие 534846 жителей региона. За поправки проголосовали 86,7% избирателей, против - 12,7%, говорится в сообщении, опубликованном на сайте избирательной комиссии области.

Избирательная комиссия Астраханской области не получила жалобы о нарушениях в ходе голосования, которые могут стать причиной отмены результатов. "Официальных жалоб, которые ставят вопрос о необходимости отмены голосования на определенном участке, нами не зарегистрировано", - сказал сотрудник областного избиркома корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель астраханского отделения партии КПРФ, член участковой комиссии Андрей Смирнов подверг сомнению реалистичность объявленной избиркомом явки в ходе голосования. "Объявленная избиркомом явка не является реалистичной. Я видел, как члены комиссий расписываются за избирателей, чтобы сошлись цифры с ранее осуществленном, по моему мнению, вбросом бюллетеней", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его мнению, вбросы бюллетеней, изъятие бюллетеней с отметкой "нет", заполнение списков за избирателей были самыми вопиющими нарушениям в Астрахани. Что касается наблюдателей, то, по словам Смирнова, среди них не было независимых людей.

"С начала [на участке] был один наблюдатель от Общественной палаты, которая сидела в телефоне и которая проморгала то, что стационарная урна была не опломбирована. После моего замечания на бездействие стала ответственнее относиться к наблюдению. Потом её заменили два других наблюдателя, которые, по моему мнению, были... [знакомыми] председателя УИК. Партиям запретили наблюдателей, а о качестве наблюдателей от региональной Общественной палаты говорить не приходится", - считает он.

Санитарные меры на избирательном участке были избыточны, полагает Смирнов. "Мне как члену комиссии было тяжело находиться семь дней голосования в "полном обмундировании", так как при разработке этих санитарных мер не учли специфику регионов, и в южном городе с резкоконтинентальным климатом было невыносимо соблюдать все меры. Некоторым становилось плохо. В любом случае, эти меры бесполезны, так как было слишком много людей. Ну а после окончания "надомного" обхода для бабушек, дедушек, которые не могут прийти сами, нам скинули адреса домов, где были зараженные, и результат того, заразились мы или нет, мы узнаем только через две недели", - сказал он.

Ко 2 июля в Астраханской области выявлено 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией, число смертей от коронавируса достигло 32, число излечившихся от COVID-19 составило 2363, а активных больных - 1153. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Представитель партии "Яблоко" в Астрахани Вадим Монин считает фантастической явку на голосовании по поправкам в Конституцию в регионе. "Эта цифра - какая-то фантастика. Такой явки просто не может быть. Люди, которые нарисовали эти цифры, сами удивляются такому результату. Они знают, что столько людей не может принять участие в таком... мероприятии", - сказал Монин "Кавказскому узлу".

Результаты голосования не отражают реального положения дел, поскольку отсутствовали независимые наблюдатели, считает он. "Все наблюдатели, которые следили за процессом, были согласованы с администрацией города. Никаких внешних наблюдателей не пустили туда. Да и у нормальных наблюдателей не было желания следить за этим безобразием. От нашей партии также не было наблюдателей. Мы приняли решение о бойкоте", - отметил Монин.

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок и ходе голосования размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".