Жители Гудермеса пожаловались на частые отключения воды

02 июля 2020, 15:21

Вода жителям Гудермеса последние недели подается с перебоями, в многоквартирных домах ее нет выше третьего этажа, пожаловались горожане. Им приходится покупать питьевую воду и отказываться от использования стиральных машин. Сотрудники администрации и «Водоканала» попросили потерпеть до завершения ремонта водопровода, не назвав сроки окончания работ.

"Кавказский узел" ранее сообщал о проблемах с водоснабжение в Грозном и Урус-Мартане, где воду регулярно отключали , а ее качество постоянно снижалось, сообщили местные жители. Многочасовое отсутствие воды в период самоизоляции, когда все члены семьи находятся дома, жители Грозного назвали серьезной проблемой. "Водоканал" Грозного призвал экономно поливать огороды и не охлаждать тротуары во дворах водой из водопровода. Закон не обязывает организации заранее предупреждать о внеплановых ограничениях водоснабжения, отметили юристы.

Жители Гудермеса пожаловались на перебои с водой как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. «Проблема с водой у нас длится уже несколько недель. Подается время от времени, и то по большей части ночью. Выше 3-го этажа не идет. В местный «Водоканал» обращались, там говорят, что у них насосы работают на полную мощность, а нехватку воды объясняют тем, что люди тратят ее на полив дворов, садов и огородов, у кого они есть в частном секторе. В мэрии говорят о ветхих сетях, которые собираются менять, но когда и в какие сроки заменят и обеспечат нас нормальной питьевой водой, сказать не могут», - пожаловался житель Гудермеса Асламбек.

«Последние две недели воды, можно сказать, на окраине города практически нет. Спасает бассейн (так в Чечне называют бетонированные колодцы, которые имеются в частном секторе, - прим. «Кавказского узла»). Он у меня 4-кубовый, я постоянно держу там на всякий случай воду. Пользуемся ею пока что», - отметил Бекхан.

«Живу в частном секторе, есть небольшой приусадебный участок, огород, несколько плодовых деревьев, живность. Из-за проблем с водой у меня уже половина огорода выгорела, деревья практически не плодоносят», - заявила жительница Гудермеса Раиса.

Местной жительницы Яхе из-за отсутствия воды приходится покупать питьевую воду и стирать руками. «Воду или от знакомых вожу, или покупаю в магазине. Стиральная машинка не работает без воды, пришлось к ручной стирке вернуться. Это у нас еще с начала июня проблема тянется», - сообщила горожанка Яха.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Чечне заявили, что качество питьевой воды в регионе соответствует установленным нормам. «В водозаборах вода отвечает всем действующим стандартам. Загрязнение происходит либо в открытых источниках, после ливней и подъема уровня воды в реках, либо в разводящих сетях, где в воду попадает ржавчина с металлических труб», - объяснил сотрудник ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Проблемы с водоснабжением чиновники объяснили ветхостью инфраструктуры

Перебои с водоснабжение в Гудермесе связаны с изношенностью сетей, а также увеличением ее потребления летом, пояснили в городской администрации.

«Проблема с водоснабжением действительно существует уже не первую неделю. Главная причина перебоев с водоснабжением - это изношенность сетей, они требуют замены. Второе, в летнее время расходы воды резко увеличивается, это тоже надо учитывать. Сейчас решается вопрос замены водовода, по которому питьевая вода поступает в город, что позволит решить проблему», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель городской администрации.

При этом чиновник затруднился ответить на вопрос о том, в какие сроки будет проведена работа по замене водопроводной линии. «Это не вопрос одного или нескольких дней, потребуется время», - уточнили в администрации.

Вопрос решения проблемы перебоев водоснабжения в городе затянулся из-за подготовки к полной замене труб, заявил сотрудник филиала ГУП «Чеченводоканал» по Гудермесскому району Хамзат Мимиев.

«Администрация Гудермеса ведет активную работу над восстановлением водоснабжения в домах наших жителей. К сожалению, процесс работы затянулся, связано это с тем, что мы сейчас работаем над подготовкой к полной замене водопроводных труб на главной водопроводной линии, ведущей в город», - цитирует сегодня Мимиева ИА «Грозный-Информ».

Мимиев также не уточнил сроки работ по замене труб. «Пока работа над заменой главных водопроводных линий не будет завершена, будут некоторые перебои с поставкой воды в дома. Даже при том, что все насосы работают на полную мощность, вода не поступает в город. Мы занимаемся этой проблемой уже несколько недель, жителям придётся немного потерпеть», - добавил он.