Наблюдатели пожаловались на непрозрачность голосования на юге России

01 июля 2020, 18:02

Наблюдателям не дают ознакомиться с данными по голосованию, а приписанные к избирательным участкам люди голосуют не по одному разу или не предъявляя оригинал паспорта, говорится в сегодняшних сообщениях из Краснодарского края, Ростовской области и Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по поправкам к Конституции. На карту нарушений "Голоса" поступило 321 сообщение из Краснодарского края, в том числе 115 - из Ейска.

Ранее региональный координатор "Голоса" Давид Канкия заявил, что выборное законодательство в случае с этим голосованием не применяется, поэтому за принуждение, подкуп и другие нарушения не наказывают. "Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Согласно сообщению на сайте "Карта нарушений на выборах", в Кабардинке (Краснодарский край) члены УИК сегодня не всегда смотрели паспорт голосующего, а просто воспринимали данные на слух. "Личность не удостоверяется по документу, а просто проверяется знание паспортных данных", - написал автор сообщения, сопроводив его видеозаписью с участка.

Среди сегодняшних сообщений о нарушениях на Кубани выделяется Ейск. Жительница Ейска сообщила сегодня, что ее сын по фамилии Рудник, который с 2011 года зарегистрирован в городе Жуковском, внесен в списки на голосование в Ейске.

Журналист ИА "Время" написал, что сегодня член ТИК не пустил его на избирательный участок в Ейске, запрещал видеосъемку. "Не дали ознакомиться с данными по голосованию", - констатировал автор сообщения. В еще одном сообщении утверждается, что председатель другой участковой избирательной комиссии отказывался предоставлять какую-либо информацию о досрочном голосовании члену ТИК с правом совещательного голоса, сославшись на соответствующее распоряжение начальства.

Схожие сообщения пришли с еще двух УИК. "Члену ТИК с правом совещательного голоса <...> не позволили увидеть урны для досрочного голосования. Не позволили ознакомиться со списком досрочно проголосовавших", - говорится в одном из них. "Председатель УИК <...> не дает члену ТИК с правом совещательного голоса знакомиться со списками избирателей", - сказано в другом.

На еще одном участке в Ейске, согласно "Карте нарушений", отказались показать членам с правом согласующего голоса списки проголосовавших на дому. Один из жителей Ейска проголосовал на этом же участке дважды. "Нарушение было ранее при голосовании на дому, а именно: человек проголосовал один раз на дому, но к нему позже пришли еще раз. Теперь, уже на участке, ему позволили проголосовать снова", - говорится в еще одном сегодняшнем сообщении.

На участке в Краснодаре на переносных урнах для голосования отсутствуют пломбы, а сами урны стоят вне обозначенного помещения для голосования, а находятся в смежной комнате. После замечания председатель устранил нарушение, опломбировав урны, отмечается в сообщении.

В Ростове-на-Дону на момент открытия избирательного участка сегодня утром в стационарных ящиках уже находились избирательные бюллетени, утверждается в другом сообщении. "Со слов председателя, там находятся бюллетени досрочно проголосовавших, однако вместо сейф-пакета они лежали в стационарном ящике, который не был никак опечатан. Со слов председателя, досрочно проголосовала большая часть избирателей, однако ознакомиться с книгами списка избирателей наблюдателям никто не дает. Визуально видно, что в книгах отсутствуют отметки о выдаче бюллетеней", - говорится в сообщении.

На одном из участков в столице Дагестана, как сообщил наблюдатель, сегодня зафиксировано сразу несколько нарушений. "В нарушение п. 8.3 Порядка голосования в течение дня голосования, согласно которому сейф-пакеты должны находиться в поле зрения присутствующих лиц, сейф-пакеты находятся в сейфе в другом кабинете.

С утра не было оглашено число проголосовавших до дня голосования. Один участник голосования проголосовал по фотографии паспорта на телефоне, еще один участник голосования проголосовал по ксерокопии паспорта, в то время как голосование производится по оригиналам паспорта или документу его заменяющему", - говорится в сообщении.

Там же махачкалинский наблюдатель увидел сегодня среди чистых бланков бюллетеней пачку помятых. "Зампред отказался показывать, нет ли отметок в этих помятых бланках, и унес их к себе на стол, подальше от наблюдателя, и запретил наблюдателю ходить по участку", - сказано в сообщении.

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".