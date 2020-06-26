Прокуратура Карачаево-Черкесии связала смерть ветерана с качеством лечения

26 июня 2020, 16:04

Ветеран Великой Отечественной войны скончался от коронавируса, потому что вместо лечения его выписали из больницы, заявила сегодня прокуратура Карачаево-Черкесии. Следствие решает вопрос об уголовном преследовании врачей.

Как сообщал "Кавказский узел", медработники в Карачаево-Черкесии заявили в июне о кризисе медицины в охваченной эпидемией республике. Они призвали федеральный центр помочь организовать военно-полевые госпитали по дагестанскому сценарию. Количество больных коронавирусом растет, а госпитализация в специализированные больницы региона затруднена, заявила заведующая инфекционным отделением Карачаевской центральной районной больницы Лейла Батчаева.

9 июня замминистра здравоохранения Карачаево-Черкесии Диана Камурзаева заявила, что в инфекционных госпиталях республики за время эпидемии коронавируса умерли 100 человек, в основном от декомпенсации хронических заболеваний и их осложнений. Число умерших непосредственно от коронавируса к 26 июня достигло 12. Число зараженных коронавирусом с начала пандемии составляет 3221, продолжают болеть 2037 человек. Карачаево-Черкесия - единственный регион СКФО, где выздоровели менее половины зараженных, следует из данных на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

Как выяснила прокуратура, ветеран в начале июня был доставлен в Усть-Джегутинскую центральную районную больницу. Тест на коронавирус дал положительный результат, но пенсионера выписали для лечения на дому, где он скончался 5 июня. "Надлежащая врачебная помощь пациенту не оказывалась, не назначалось диагностическое обследование, он не был переведен в медицинское учреждение, специализирующееся на лечении заболеваний новой коронавирусной инфекции", - утверждается в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство поставило перед следствием вопрос о возбуждении дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" и "Неоказание помощи больному", сообщила сегодня прокуратура Карачаево-Черкесии на своей странице в Instagram. Каждая из этих статей Уголовного кодекса предполагает до трех лет заключения.

В Карачаево-Черкесии принудительно выписывают пациентов COVID-госпиталей, чтобы показать положительную статистику выздоровлений и наличие свободных койко-мест, утверждается в сегодняшней публикации на странице Рolitika09_com в Instagram.

22 июня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отчитался об улучшении ситуации по коронавирусу в республике, в частности, по его словам, четвертый день подряд число выздоровевших превышает количество госпитализированных. Принято решение ослабить введенные ранее ограничения.

Читатели паблика прокуратуры Карачаево-Черкесии раскритиковали врачей. "Клятву Гиппократа зачем даете, если не исполняете свои прямые обязанности? Он воевал за нас", - написал t.f.kh.555. "После таких случаев язык не поворачивается благодарить врачей за то, что они исполняют свой долг", - заявила shebzukhova_asia.

К 16.05 мск 26 июня эта публикация собрала 47 "лайков" и 5 комментариев. У страницы прокуратуры Карачаево-Черкесии 7808 подписчиков.

Отметим, что в июне медработники Карачаевской больницы рассказали московскому журналисту Владимиру Севриновскому о нехватке персонала, дефиците средств защиты и отсутствии стимулирующих выплат, после чего на них стали оказывать давление. Корреспондент попросил Минздрав республики вмешаться в ситуацию.

Читатель паблика Рolitika09_com, _kkk_zzz____, считает, что врачи райбольницы не виноваты. "Как можно положить в больницу, где нет необходимого оборудования и без которого невозможно вылечить, человека у которого выявили коронавирус? Врачи Усть-Джегутинской больницы разве виноваты в том, что их больница не приспособлена для этого. Куда смотрели Минздрав и госпитали в Черкесске? Почему они молчат?" - написал он.

"Стыдно должно быть и совестно всем нам... Пережил войну, голод, и так трагично погиб в мирное время от чужой халатности и равнодушия", - написала elena09_kchr, собрав 13 "лайков".

"Увы, в России ветераны не защищены, как они этого заслуживают. Что говорить об остальных пенсионерах", - посетовала bauchieva1961.

К 16.05 мск 26 июня публикация в паблике Рolitika09_com собрала 941 "лайк" и 160 комментариев. У паблика 14,3 тысячи подписчиков.

На сайте Управления Следкома по Карачаево-Черкесии к 16.04 мск 26 июня не появилось информации о возбуждении уголовного дела в связи со смертью ветерана, а на сайте Минздрава республики - комментариев относительно смерти ветерана.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".