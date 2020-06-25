Село Заманлы Гедабекского района. Фото: Rubinbot http://wp.wiki-wiki.ru/

25 июня 2020, 09:41

Азербайджан зафиксировал 30 обстрелов со стороны Армении

Армянские военные 30 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные оружие и снайперские винтовки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня Азербайджан заявил об обстреле села в зоне конфликта, насчитав 29 нарушений режима прекращения огня.

С 24 по 25 июня подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные оружие и снайперские винтовки, нарушили режим прекращения огня 30 раз, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.40 мск, не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

В апреле 2016 года, после нескольких дней боев, стороны карабахского конфликта заключили перемирие. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

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