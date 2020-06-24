24 июня 2020, 09:27

Азербайджан заявил об обстреле села в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии за последние сутки были обстреляны 29 раз, в том числе из крупнокалиберного оружия, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня Азербайджан сообщил о 27 случаях нарушения режима прекращения огня в зоне Карабахского конфликта, днем ранее – о 26-ти.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз", –  сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района, следует из сообщения ведомства. Стрельба также велась с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными. По данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 08.40 мск сегодня, не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

В апреле 2016 года, после нескольких дней боев, стороны карабахского конфликта заключили перемирие. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

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