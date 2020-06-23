Суд в Ставрополе признал право больного ребенка на дорогостоящее лечение за счет бюджета

23 июня 2020, 18:10

Ставропольский краевой суд подтвердил решение райсуда по иску семьи семимесячной жительницы Кисловодска со спинальной мышечной атрофией (СМА) к региональному Минздраву. В министерстве пообещали обеспечить лекарством девочку в ближайшее время, сообщил адвокат Борис Малахов.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля Ленинский районный суд Ставрополя удовлетворил иск семьи об обеспечении девочки лекарством "Спинраза" за счет краевого бюджета. Суд обратил решение к немедленному исполнению, однако оно не было исполнено. 6 мая Европейский суд по правам человека обязал правительство России предоставить ребенку доступ к медицинской помощи, соответствующей его состоянию, и сделать это до конца мая. Министерство здравоохранения Ставропольского края сообщило, что поставка лекарства ожидается 20 июня.

В феврале 2020 года врачи назначили девочке с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА), лечение препаратом "Спинраза", которое должно было быть обеспечено государством бесплатно. Власти отказались выдать лекарство. 27 апреля девочке стало хуже, она попала в реанимацию.

Сегодня Ставропольский краевой суд рассматривал апелляционную жалобу регионального министерства здравоохранения на апрельское решение Ленинского райсуда Ставрополя, который удовлетворил иск семьи больной девочки и вынес решение в их пользу, сообщил адвокат семьи Кешишянц Борис Малахов.

"Сегодня было заседание по нашему спору, и апелляционный суд поддержал нас и признал законным решение о предоставлении препарата и право на получение этого препарата семьей девочки", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Борис Малахов.

По его словам, теперь авторы иска ждут исполнения решения суда Минздравом. "Судя по тому, что говорила представительница Минздрава на заседании, это исполнение может произойти в ближайшее время. Но пока решение не исполнено. Никакой официальной информации, документально, мы от Минздрава пока не получали. Но родители периодически связываются с представителями министерства по телефону и получают обещания о том, что препарат будет в ближайшее время поставлен и введен", - добавил Борис Малахов.

"Как я понял позицию Минздрава, как такового спора по решению суда первой инстанции уже нет, потому что они начали его исполнять. Для меня так и осталось загадкой, почему они не отозвали свою апелляционную жалобу, раз они согласились с доводами суда первой инстанции", - сказал адвокат.

Девочка сейчас находится дома, состояние стабильно тяжелое, добавил Малахов.

Ситуацию прокомментировала юрист проекта "Правовая инициатива", занимающаяся этим делом, Ольга Киселева.

"На данный момент ситуация не изменилась: исходя из того, что ЕСПЧ после получения информации от сторон, которая была направлена как стороной заявителей, так и российскими властями 27 мая 2020 года, не вынес решения о снятии срочных мер, а никаких сроков действия данных мер в решении ЕСПЧ от 6 мая не установлено, они продолжают действовать. Это означает, что Российская Федерация по-прежнему обязана обеспечить [ребенка] "Спинразой", однако на данный момент этого не было сделано", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Киселева.

По ее словам, власти Ставропольского края пока только ведут процедуру закупки препарата. "Пока мы не подавали жалобу в ЕСПЧ в порядке ординарного производства", - добавила Киселева.

1 июня Ольга Киселева, сославшись на сайт госзакупок, сообщила, что тендер на покупку трех флаконов препарата "Спинраза" на три инъекции был объявлен только 21 мая. По ее словам, Министерство здравоохранения Ставропольского края в письме, направленном семье девочки, проинформировало, что поставка лекарства ожидается 20 июня, а после уточнения краевого бюджета планируется закупка еще двух флаконов препарата. Тогда же Киселева отметила, что такого количества инъекций не хватит даже на год лечения - в год нужно минимум шесть инъекций - а состояние здоровья девочки ухудшилось.

Комментариями представителей Министерства здравоохранения Ставропольского края относительно ситуации с девочкой "Кавказский узел" пока не располагает.