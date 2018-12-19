Павел Гриб на заседании суда, 15 ноября 2018 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

19 декабря 2018, 15:09

ЕСПЧ потребовал отчета о лечении Павла Гриба

Европейский суд по правам человека 18 декабря затребовал у властей России информацию о состоянии здоровья и лечении гражданина Украины Павла Гриба, сообщила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, Гриб убеждал в переписке знакомую жительницу Кубани подорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе. 12 декабря Грибу в суде потребовалась помощь врачей. Сотрудники скорой помощи заявили о необходимости обследовать его, и суд перенес заседание на 21 декабря.

По словам отца Павла Гриба, его сын имеет инвалидность и должен постоянно принимать лекарства. 12 сентября ЕСПЧ потребовал от России сообщить о состоянии здоровья Павла Гриба. 27 сентября представитель консульства Украины заявил о недопуске к Грибу, а 12 октября к нему не были допущены украинские врачи, после чего Украина обвинила Россию в намеренном вреде здоровью Павла Гриба.

ЕСПЧ 18 декабря отреагировал на ходатайство защиты Гриба по правилу 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению ему необходимой медицинской помощи, написала сегодня ночью на своей странице в Facebook украинский адвокат Евгения Закревская.

"Суд затребовал у РФ предоставить медицинские документы относительно текущего состояния здоровья Заявителя, относительно лечения, которое было назначено ему врачами, лечения, предоставленного во время содержания под стражей. Срок - до 2.01.2019 года", - сообщила Евгения Закревская, уточнив, что после 12 декабря "никакого обследования" Грибу не проводилось.

Напомним, что Павел Гриб пропал в конце августа 2017 года во время поездки в Белоруссию. Впоследствии ФСБ сообщила украинским дипломатам о том, что Гриб содержится в СИЗО в Краснодаре.

Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Эхо Украины на Кавказе". Также на "Кавказском узле" опубликована биография Павла Гриба.

Примечание:

"Суд по делу Павла Гриба начал допрос ключевого свидетеля", "Суд отклонил жалобу прокуратуры по делу Павла Гриба", "Арест Павла Гриба продлен на полгода".

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