Павлу Грибу в суде потребовалась помощь врачей

12 декабря 2018, 13:25

Врачи скорой помощи, приехавшие сегодня после вызова на заседание суда, заявили о необходимости обследовать Павла Гриба. Суд перенес заседание на 21 декабря.

Как писал "Кавказский узел", дело Павла Гриба рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Сегодня сторона обвинения планировала завершить представление доказательств.

Павел Гриб сообщил сегодня суду о том, что ощущает тошноту и боли в животе, и попросил отложить заседание, сославшись на "неясное сознание". Подсудимый отметил также, что говорил об этом в СИЗО, но его "осмотрели, дали таблетку и отправили [на заседание суда]", передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

В суд была вызвана скорая помощь, сотрудники которой предположили у пациента вирусную инфекцию и заявили о необходимости его обследования.

Суд перенес заседание на 21 декабря.

Напомним, что Павел Гриб пропал в конце августа 2017 года во время поездки в Белоруссию. Впоследствии ФСБ России сообщила украинским дипломатам о том, что Гриб содержится в СИЗО Краснодара. Следователи считают, что Гриб убеждал в переписке знакомую жительницу Кубани подорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в одной из школ.

Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Эхо Украины на Кавказе". Также "Кавказский узел" опубликовал биографию Павла Гриба.