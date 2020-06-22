Закупка критически важных лекарств затянулась из-за тяжбы с чиновниками Кубани

22 июня 2020, 14:46

Минздрав Кубани только после жалоб в федеральные правоохранительные органы начал выполнять решение суда о предоставлении ребенку-инвалиду жизненно необходимого, но не зарегистрированного в России лекарства, сообщил адвокат матери ребенка Петр Иванов. С таким противодействием чиновников сталкиваются и другие родители детей-инвалидов.

Юрист рязанского отделения Правозащитного общества "Мемориал" Петр Иванов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что выиграл три тяжбы родителей детей-инвалидов с Минздравом Краснодарского края, который отказался закупать не зарегистрированные в России препараты. Все решения были вынесены Первомайским районным судом Краснодара - последнее 15 июня, а два предыдущих - в декабре 2019 года. Рассмотрение еще одного искового заявления родителей больного ребенка по незарегистрированным лекарствам назначено на 7 июля, добавил Иванов.

Юрист посетовал, что кубанский Минздрав отказывается выполнять решения суда, подает апелляции. "Я по подобным делам по всей стране работаю, но именно в Краснодарском крае столкнулся с огромным противоборством со стороны Минздрава, которое приводит к угрозе жизни детей", - указал Петр Иванов.

Рассмотрение апелляции по первому из вынесенных Первомайским райсудом решений уже завершено, оно вступило в силу 12 марта. По словам Иванова, краевой Минздрав должен был немедленно начать процедуру закупки противоэпилептического лекарства "Сабрил" для четырехлетнего мальчика из Сочи: получить разрешения на ввоз в страну, организовать торги. "Но они этого делать не стали. С декабря 2019 года мы их заставляем. Первые несколько месяцев они говорили, что ничего исполнять не будут. Но проблема в том, что лекарство нужно было еще до того, как мы в суд обратились, потому что до суда мы обращались в Минздрав с просьбой его дать. Соответственно, ребенок все это время без лекарств", - подчеркнул юрист.

Лишь несколько дней назад представитель Минздрава Краснодарского края позвонил матери ребенка и сообщил, что готовится проведение торгов. Он заверил, что как только будет куплено лекарство, его предоставят, рассказал Иванов. "Это произошло потому, что мы подключили Москву, написали неоднократные обращения в прокуратуру и Следственный комитет, в Росздравнадзор, губернатору. Сейчас им, видимо, сверху "прилетело", что они не только жизнь ребенка подвергают опасности, но и не исполняют решение суда", - предположил юрист.

Действия чиновников создают угрозу здоровью детей-инвалидов

Есть ряд лекарств, которые производители не регистрируют в России - например потому, что лекарство не распространенное, а затраты производителя на процедуру регистрации будут больше, чем прибыль, пояснил Иванов. "У нас в России нет аналогов таким лекарствам. В основном это противоэпилептические препараты, которые были бы настолько эффективными и без побочных эффектов. В России есть препараты от эпилепсии, но они помогают не при всех формах этой болезни. У этого лекарства эффект положительный в десятки раз больше", - рассказал Иванов.

Он сообщил, что эти лекарства, в частности "Сабрил", выписывают больным детям в Московском НИИ педиатрии имени Вельтищева. "Эти лекарства практически полностью снимают эпилептические приступы, а ведь каждый такой приступ создает риск летального исхода. У некоторых детей бывает по 10 приступов в день. Есть дети, которые, когда у них нет приступов, могут нормально социализироваться, учиться в обычной школе, им не нужны никакие особые условия, они становятся полноценными членами общества", - указал Иванов. По его словам, родители детей-инвалидов из-за отказа Минздрава пытаются приобретать лекарства полулегально.

Иванов считает, что если не зарегистрированное лекарство назначено по жизненным показаниям, как в данном случае, то его должны выдавать в обычном порядке, как и зарегистрированные лекарства. Незарегистрированные лекарства обычно выдают по решениям судов без рецепта. Минздрав сам выбирает схему его выдачи, уточнил Петр Иванов. "И Верховный суд на основании сложившейся практики сделал выводы и тоже сказал, что если по жизненным показаниям положено, то нужно лекарство дать. Дети не виноваты, что эти лекарства не входят ни в федеральный, ни в региональный перечни, но назначены они в установленном порядке. Кубанскому Минздраву не хочется этого делать, они заняли такую принципиальную позицию: ну и что, что решили, а мы все равно не купим", - раскритиковал ведомство юрист.

Выписывать лекарство из-за границы в частном порядке дорого

Жительница Сочи, решение по иску которой вступило в силу 12 марта, сообщила, что не зарегистрированный в России "Сабрил" ее сыну выписали в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова, по жизненным показаниям. Врач считает, что при поставленном ребенку диагнозе "Сабрил" сохраняет интеллект, указала она. "Мы, конечно, принимаем разрешенные в России препараты, но без "Сабрила" остальные лекарства не вывели бы нас на ремиссию", - рассказала сочинка корреспонденту "Кавказского узла".

Она посетовала, что покупать "Сабрил" стало значительно дороже из-за карантина по коронавирусу. "До карантина мы его покупали через знакомых, таких же мамочек больных детей, которые ездили за границу. Тогда он стоил 5500 рублей. А после закрытия границ он стал стоить 10 000 рублей одна пачка. А нам нужны две пачки в месяц. Это всю пенсию нужно отдать только на одно лекарство. И у него нет аналогов", - подчеркнула мать ребенка-инвалида.

По ее словам, ранее Минздрав Краснодарского края принципиально отрицал возможность закупки не зарегистрированного в России лекарства. "Мне в министерстве говорили: "Мы не можем его закупить, поскольку он не зарегистрирован. Даже если мы закупим, мы не можем выдать вам рецепт", - привела жительница Сочи заявление представителя ведомства.

На сайте Минздрава Краснодарского края к 14.46 мск 22 июня не появилось информации о закупке по решению суда не зарегистрированных в России лекарств для детей-инвалидов.

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