Пользователи соцсети поспорили о причинах перестрелки Галаева с силовиками в Москве

17 июня 2020, 14:09

Уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл огонь после провокации силовиков, предположили пользователи Instagram. Другие пользователи соцсети высмеяли попытки оправдать стрелявшего. Отец Галаева объяснил инцидент психическими отклонениями у сына. Врачи назвали тяжелым состояние двух раненых инспекторов ДПС.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня уроженец Ингушетии открыл стрельбу по полицейским в Москве и был ранен ответным огнем. Ранения также получили двое полицейских. Мужчина, который открыл стрельбу по полицейским в Москве, оказался уроженцем Назрани Ратмиром Галаевым. Правоохранительные органы Ингушетии вызвали на допрос родных стрелка. Его отец - отставной офицер ингушского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, а дядя ранее занимал пост министра имущественных отношений Ингушетии.

Часть пользователей Instagram попыталась найти причины, оправдывающие Ратмира Галаева, другие сочли эти попытки несостоятельными. "Он был очень порядочный, добрый, мухи никогда не обидел. <Силовики> подкинули ему наркотики и оружие, избили его, а также оскорбили его, его мать и его тейп. Так писали бы комментаторы, не будь этого видео [перестрелки с полицейскими]", - сыронизировал ladamaw в Instagram-паблике "ЧП Ингушетия", собрав 12 "лайков". Однако подобные комментарии появились. "Этот парень, в принципе, не виноват <...>. Он просто хотел их (полицейских. - Прим. "Кавказского узла") разыграть", - заявил _nomer777yrk_.

"Парня жалко", - написала erica_777_zamuzhem_, сопроводив свой комментарий выпадом в адрес силовиков. "Если бы он был с добрыми намерениями, он бы не ходил с пистолетом. Так что не надо проклинать никого. А если бы в прохожих стрелял, тоже их проклинала [бы]?" - возразила ей elza_hayd.

"Простой человек не может просто открыть стрельбу. Значит, довели", - предположил пользователь khmz1111. "<Силовики> специально провоцируют людей чтобы потом сказать: они на нас напали", - согласился ibragim_galaev38. Это мнение вызвало иронию у k.sanko__. "Все равно довели. Он святой мальчик, в жизни ничего плохого даже в голове не имел", - написал пользователь, сопроводив свою публикацию смайликами. Три публикации в Instagram-паблике "ЧП Ингушетия" от 16 июня, посвященные перестрелке в Москве, к 14.09 мск 17 июня собрали по 85, 175 и 271 "лайку" и по 27, 48 и 104 комментария. У паблика 38,9 тысячи подписчиков.

Отец Галаева не исключил провокации со стороны силовиков

Отец стрелка, Азит Галаев, подтвердил, что он является полковником в отставке, работавшим в наркоконтроле. Он отметил, что пытался устроить сына на работу в службу наркоконтроля в Москве. "Но мне прямо заявили: вы не той национальности. Мне прямо так заявил мой друг", - процитировал Азита Галаева 16 июня Telegram-канал Baza.

По его словам, у Ратмира Галаева после ряда тяжелых травм головы развились психические отклонения. "Никогда в жизни такого не ожидал от него. На меня два покушения было, меня объявили врагом ваххабитов, два раза на меня покушение было. Я думаю, это психические отклонения", - сказал Азит Галаев. Он подчеркнул, что в этот раз запретил сыну ехать в Москву, но тот его не послушал. "Он говорит: «А мне все равно, мне Всевышний известие прислал. <...> Я должен ехать, мне Всевышний там поможет, я заработаю там деньги». Я уже понимал, что у него не все в порядке, но противостоять ему уже не мог", - рассказал Азит Галаев.

Ранее Ратмир Галаев также говорил о таких "известиях", отметил его отец. "Он говорит, [что] летят вороны и известия принесли, <...> чуть ли не от пророка. Он говорил: «Ты, папа, не понимаешь». Про ворон, посланников и миссию. Он мне говорил: «Миссия справедливости»", - сообщил Азит Галаев.

Он указал на то, что опубликованные в интернете видео перестрелки не позволяют судить о причинах конфликта. "Показывают эпизод, где он подходит и сотрудник вылезает из машины. Этот сразу начинает стрелять, а что было до этого?" - отметил Азит Галаев. Он предположил, что Ратимира Галаева оскорбили. "Я думаю, что его спровоцировали. Чувство справедливости зашкаливало у него", - сказал Азит Галаев. Он пояснил, что его сын резко реагировал на ругательства в свой адрес, говорится в публикации.

На видео "Стрельба в Москве", опубликованном 15 июня на Youtube-канале "Живое Видео", возле машины ДПС находятся два полицейских и человек в гражданской одежде. Он пытается убежать, двигаясь спиной вперед, в его руке виден пистолет. Один из полицейских преследует его, вытянув руку, но затем падает. Второй полицейский наставляет пистолет на этого человека, который также падает на дорогу.

Устроившему стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве Ратмиру Галиеву назначат психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова. "Как только позволит состояние его здоровья, ему будет назначено проведение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы", - заявила Юлия Иванова. Эта экспертиза позволит установить причины преступления. Сейчас подозреваемый находится в одной из больниц.

Дядей Ратмира Галаева является бывший министр имущественных отношений Ингушетии Аюп Галаев, сообщила сегодня "Живая Кубань".

Аюп Галаев возглавлял министерство имущественных и земельных отношений Ингушетии с сентября по декабрь 2019 года, он оставил этот пост по собственному желанию.

Состояние одного из полицейских улучшилось

В связи с перестрелкой в Москве, произошедшей 15 июня, возбуждено дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет заключения. При обыске по месту жительства подозреваемого найден его личный дневник. В квартире находились люди, которые сообщили, что знакомы с подозреваемым, но в последнее время почти не общались с ним, поскольку молодой человек стал замкнутым, сообщило 16 июня управление Следкома по Москве.

Полицейские задержали стрелявшего, несмотря на полученные ими тяжелые ранения, отмечается в сообщении. Как полицейские, так и нападавший госпитализированы. Оба сотрудника ДПС были помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии, говорится в публикации на сайте московского главка Следственного управления.

Врачи оценили состояние полицейских как тяжелое. По состоянию на вечер 16 июля, один из них оставался в реанимации, второго перевели в общее отделение. "Диагностированы множественные огнестрельные ранения головы, туловища и конечностей. Он был обследован, оперирован. В настоящее время состояние его стабильное, он переведен из реанимации в отделение. Прогноз благоприятный", - процитировал на своем сайте заместителя главного врача Первой Градской больницы Михаила Царева Первый канал российского телевидения.

Инспекторы ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков, раненные при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве, будут представлены к медалям "За отличие в охране общественного порядка", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Действия полицейских "позволили предотвратить тяжкие последствия и сохранить жизни окружающих граждан", отмечается в публикации на сайте МВД России от 16 июня.