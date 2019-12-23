23 декабря 2019, 19:00

Уволен глава Минимущества Ингушетии

Министр имущественных и земельных отношений Ингушетии Аюп Галаев покинул свой пост, а исполняющим его обязанности стал Ахмед-Хан Могушков.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа стало известно об отставке предшественника Галаева на посту главы Минимущества Ингушетии - Руслана Могушкова.

Правительство Ингушетии 16 сентября сообщило, что на пост министра имущественных и земельных отношений назначен Аюп Галаев. Соответствующий указ подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов, говорится в сообщении, опубликованном 16 сентября на сайте правительства Ингушетии.

Сегодня стало известно, что Аюп Галаев покинул свой пост. Калиматов освободил его от должности главы Минимущества на основании заявления об уходе по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначен Ахмед-Хан Могушков, который ранее занимал должность замминистра, сказано в сообщении на сайте главы и правительства Ингушетии.

После того, как в июле 2019 года пост главы Ингушетии оставил Юнус-Бек Евкуров и на его должность был назначен Махмуд-Али Калиматов, в отставку ушли многие высокопоставленные чиновники. Решения об их увольнении принимались после внезапных проверок, рассказал Калиматов 2 сентября. Он не исключил уголовного преследования уволенных.

"Кавказский узел" писал, что 20 декабря был освобожден от должности исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Аюп Албогачиев, который также занял свой пост в сентябре.

Примечание:

"Вице-премьер Ингушетии ушел в отставку", "Глава Минфина назначен в Ингушетии", "Власти Ингушетии сократили зарплаты чиновников".

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