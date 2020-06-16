16 июня 2020, 00:34

Установлена связь участника перестрелки с полицейскими в Москве с силовиками Ингушетии

Мужчина, который открыл стрельбу по полицейским в Москве, оказался уроженцем Назрани Ратмиром Галаевым. Правоохранительные органы Ингушетии вызвали на допрос родных стрелка, которые ранее занимали высокие посты в республике, в том числе в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня уроженец Ингушетии открыл стрельбу по полицейским в Москве и был ранен ответным огнем. Ранения также получили двое полицейских.

Личность мужчины, который стрелял в московских полицейских на Ленинском проспекте, установлена. Им оказался уроженец Назрани Ратмир Галаев 1995 года рождения, сообщает 15 июня со ссылкой на информированный источник РИА "Новости".

В Ингушетии на допрос вызвали родных Галаева. Правоохранительные органы, в частности, заинтересовались дядей стрелка, ранее занимавшем пост министра имущественных отношений республики, братом, который работает сотрудником правоохранительных структур Ингушетии, а также отцом - высокопоставленным офицером в отставке Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в регионе, пишет "Лента.ру".

"Кавказский узел" отслеживает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

Примечание:

"Аналитики обсудили трудности реабилитации членов семей бывших боевиков на Кавказе", "Конфликтологи призвали уделить внимание семьям бывших боевиков на Северном Кавказе", "Житель Ингушетии осужден за участие в ИГ*".

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