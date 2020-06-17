Правозащитники раскритиковали доводы Службы госбезопасности о виновности Мачаликашвили

Убитый во время спецоперации в Панкиси Темирлан Мачаликашвили контактировал с Ахмедом Чатаевым и членами его группировки, а в мобильном телефоне Мачаликашвили сохранилась переписка, в которой речь идет о его готовности совершить самоподрыв в многолюдном месте, заявила Служба госбезопасности. Мачаликашвили мог взаимодействовать с террористами, не зная об их целях и намерениях, заявили представители НПО "Центр обучения и защиты прав человека", проанализировав представленные СГБ доказательства.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме при спецоперации 26 декабря 2017 года в Панкисском ущелье, а спустя две недели скончался в больнице. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Его родные неоднократно выходили на акции протеста с требованием объективного расследования инцидента.

НПО "Центр обучения и защиты прав человека", представляющая интересы семьи Мачаликшвили, получила от Службы госбезопасности новые материалы по делу, но не обнаружила в них доказательств его причастности к террористической группировке Ахмеда Чатаева, говорится в сообщении НПО, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

В частности, новые материалы представляют ряд фактов по делу: после незаконного перехода государственной границы Грузии Ахмед Чатаев позвонил Темирлану Мачаликашвили; Темирлану перечисляли средства люди из группировки Чатаева, имеются их совместные фотографии; в телефоне Мачаликашвили обнаружены пропагандистские фото и видеоматериалы террористической организации "Исламское государство"*; с мобильного телефона Темирлан переписывался с подругой, рассказывая о намерении совершить самоподрыв в многолюдном месте.

"Эти доказательства и информация фрагментарны, не проверены и не точны, они не подтверждают вину Мачаликашвили", - говорится в сообщении НПО.

В начале июля 2018 года грузинскими СМИ была обнародована информация о связях Темирлана Мачаликашвили с Ахмедом Чатаевым, а также сведения о намерении Мачаликашвили совершить самоподрыв в многолюдном месте в Тбилиси. Ахмед Чатаев - этнический чеченец, уроженец села Ведено, его подозревали в причастности к теракту в стамбульском аэропорту в июне 2016 года. Чатаева убили при спецоперации в Тбилиси 22 ноября 2017 года, говорится в размещенной на "Кавказском узле" биографии Ахмеда Чатаева. При проведении спецоперации в Панкиси 26 декабря 2017 года были задержаны несколько человек, заподозренных в пособничестве Чатаеву.

НПО запросило у прокуратуры дополнения и уточнения информации, но ведомство воздержалось от ответа на эти вопросы, в связи с этим создается впечатление, что "Служба госбезопасности старается связать Мачаликашвили с фактом предумышленной помощи терроризму, чтобы изначально избежать критики общественности", утверждают правозащитники.

При этом НПО признает, что информации по делу Мачаликашвили достаточно для его задержания, но недостаточно для предположений о связях с террористами, что не подтверждают и арестованные представители группировки Чатаева. В частности, в материалах дела нет доказательств, что Чатаев звонил именно Мачаликашвили, поскольку номер телефона, указанный в деле не соответствует номеру его мобильного телефона и номерам телефонов его семьи. Номер мобильного телефона, на который звонил Чатаев, остался неизвестен, а сим-карта, зарегистрированная на имя Мачаликашвили, была куплена при указании личного номера другого человека, который также не был установлен следствием, отмечается в сообщении.

Информация с реквизитами банковского счета Мачаликашвили была обнаружена в квартире, в которой проживал Чатаев со своей группировкой, но нет данных, что на этот счет поступили деньги от них. В указанный в деле день поступлений на счет Мачаликашвили не было, утверждают правозащитники.

Кроме того, документы дела, свидетельствующие о знакомстве Мачаликашвили с Борзиевым и Солтахмановым и проживании их в одной квартире, не указывают на поддержку терроризма Темирланом. Мачаликашвили в 2016 году жил в Тбилиси в арендованной квартире своего соседа по Панкисскому ущелью Размазом Маргошвили, так как у его семьи не было средств на аренду квартиры. В этот же период, в течение двух - трех месяцев, в этом квартире жили и Борзиев и Солтахманов, говорится в сообщении НПО,

По информации силовиков, в Тбилиси 21-22 ноября 2017 года вместе с Ахмедом Чатаевым были убиты граждане России Ибрагим Адашев и Асланбег Солтахмадов, а гражданин России Шоиап Борзиев, разыскиваемый по обвинению в терроризме, был задержан.

НПО также отмечает, что высказывания Темирлана своей подруге о самоподрыве "нельзя расценивать серьезно", а в материалах об "Исламском государстве"* "есть проблемы с контекстом и качеством перевода". "Уголовная ответственность возможна только в случае сознательно оказании помощи террористам, а не когда люди не знают о взаимодействии с террористами", - заключают правозащитники.

Изложенные НПО факты говорят о нарушениям, допущенных следствием, заявил сотрудник Центра. "При жизни Мачаликашвили не присвоили статус обвиняемого, что препятствовало защите его прав. У него не было адвоката, невозможно было проверить информацию, полученную от Службы государственной безопасности. Собранная на протяжении двух лет информация доказывает, что следствие велось с нарушениями, - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник НПО.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению жалобы семьи Мачаликашвили в связи "с нечеловеческим обращением и неэффективным расследованием" дела о его смерти. "В том случае, если суд выявит нарушения, он обяжет правительство эффективно его выполнить и выплатить компенсацию семье. В первую очередь, провести эффективное расследование и наказать конкретных лиц", - ранее заявила руководитель "Центра по обучению и мониторингу прав человека" Тамта Микеладзе.

Все материалы дела по группировке Чатаева дали основания силовикам задержать Темирлана Мачаликашвили, однако не все вменяемое ему могло подтвердиться, считает представитель НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Гела Николаишвили, представляющий интересы одного из представителей группировки Чатаева.



"Основания для задержания Мачаликашвили были налицо, другое дело, что подтвердилось. У него была связь с группировкой Чатаева - и это подтверждено, но вопрос в том - знал ли он их цель совершить террористические акты и знал ли то, что они - террористы. Человек может контактировать с любыми людьми, но не знать кто они на самом деле и что они представляют, не знать их намерения и цели", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Николаишвили.



По его словам, по материалам дела невозможно проследить имел ли Мачаликашвили отношение к группировке Чатаева, участвовал ли он в их конкретных планах. Однако, по словам Николаишвили, переписка Темирлана с его подругой о намерении совершить самоподрыв может расцениваться как признание его террористом. "Во всем мире к таким заявлениям относятся очень серьезно, такой информации достаточно, чтобы человека считать членом террористической организации", - сказал Николаишвили.

Мачаликашвили был тяжело ранен не мог подписать документ о предъявлении ему обвинения, правоохранительные органы могли ждать улучшения его состояния для этого, предположил адвокат.

Служба госбезопасности по делу Мачаликашвили выдает скупую, неполную информацию, по которой невозможно судить был ли Мачаликашвили причастен к террористам и почему ему не было предъявлено обвинение, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая . Он обратил внимание, что всем задержанным в результате спецоперации было предъявлено обвинение, за исключением Мачаликашвили. Маисая не исключил возможность, что спецслцжбы, сочтя Темирлана причастным к террористам, могли допустить ошибку.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.