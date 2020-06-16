Столкновения с гражданами Азербайджана на границе в Дагестане. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=9nJdNSUOBC8&feature=emb_logo

16 июня 2020, 11:29

Следком насчитал семь пострадавших силовиков после столкновений в Дагестане

Семь сотрудников правоохранительных органов пострадали при столкновениях с гражданами Азербайджана на границе в Дагестане, повреждены пять служебных автомобилей, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", граждане Азербайджана, которые ожидают отправки на родину у границы в Дагестане, 15 июня устроили акцию протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. После беспорядков пользователи соцсети осудили власти Азербайджана. Врио главы Дербентского района Фуад Шихиев, сообщил что при столкновениях ранения получили четыре сотрудника правоохранительных органов.

По данным следователей, вечером 15 июня около 400 граждан Азербайджана, находящихся на территории общежития и временного палаточного городка вблизи села Куллар, попытались перекрыть федеральную автодорогу "Кавказ". Они оказали сопротивление полицейским и военнослужащим Пограничного управления ФСБ по Дагестану, забросали их камнями и другими предметами. "Пострадали 7 сотрудников правоохранительных органов, повреждены 5 служебных автомобилей... Нарушители правопорядка доставлены в местный отдел полиции", - сообщило сегодня на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Число задержанных ведомство не уточнило. Следователи начали проверку обстоятельств инцидента. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении.

Напомним, граждане Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, остались ждать снятия карантинных мер в приграничных районах Дагестана. Для них был открыт пункт временного размещения. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая, вторая - 26 мая. Азербайджанский кабмин заявил, что "возвращение граждан осуществляется поэтапно по мере готовности инфраструктуры и при обязательном карантине". 9 июня 130 граждан Азербайджана пересекли границу, а 15 июня жители лагеря заявили о новом наплыве земляков к границе.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Дагестан опередил другие регионы СКФО по приросту смертей от COVID-19", "Число случаев коронавируса в Азербайджане превысило 2,5 тысячи", "Азербайджанцы на границе Дагестана столкнулись с равнодушием Баку".

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