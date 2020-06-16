Полицейская машина. Фото: Юрий Гречко / Югополис

16 июня 2020, 07:59

Четыре силовика пострадали при беспорядках у границы в Дагестане

При беспорядках в палаточном лагере в Кулпаре пострадали четыре силовика, конфликт исчерпан, виновные доставлены в полицию, сообщили власти Дербенского района.

Как сообщал "Кавказский узел", граждане Азербайджана, которые ожидают отправки на родину у границы в Дагестане, устроили акцию протеста, которая 15 июня переросла в столкновения с силовиками.  После беспорядков у границы, пользователи соцсети осудили власти Азербайджана.

Граждане Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, остались ждать снятия карантинных мер в приграничных районах Дагестана. На границе Дербентского и Магарамкентского районов для них был открыт пункт временного размещения на 210 человек. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая, вторая - 26 мая. 29 мая стало известно, что 11 постояльцев лагеря были госпитализированы в Дербентскую городскую больницу, у одного из них обнаружили коронавирус. На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа.

Четыре сотрудника правоохранительных органов получили различные ранения при столкновениях граждан Азербайджана с силовиками в Кулпаре, сообщил врио главы Дербентского района Фуад Шихиев. "В результате конфликта в несанкционированном лагере пострадали четыре сотрудника полиции, они госпитализированы. Кроме того, поврежден служебный транспорт полицейских", – привел слова Шихиева 16 июня ТАСС.

По словам Шихиева, конфликт между сторонами исчерпан, нарушители доставлены в местное отделение полиции.  "Граждане Азербайджана начали возмущаться и требовать пересечения границы, напали на четырех сотрудников полиции, разбили машины <…>. Сейчас все успокоились, все завершилось", – привело 16 июня слова Шихиева РИА "Новости".

Азербайджанский кабмин заявил, что "возвращение граждан осуществляется поэтапно по мере готовности инфраструктуры и при обязательном карантине". 9 июня 130 граждан Азербайджана пересекли границу, а 15 июня жители лагеря заявили о новом наплыве земляков к границе. На 16 июня планировалась отправка домой еще 240 человек.

Ранее Фуад Шихиев рассказал, что на территории Дербента и Дербентского района для того, чтобы вернуться на родину, ожидают открытия границы 586 граждан Азербайджана. Несмотря на то, что граница уже закрыта несколько месяцев, граждане соседнего государства продолжают приезжать в Дагестан в надежде вернуться к домой.

Примечание:

"Дагестан опередил другие регионы СКФО по приросту смертей от COVID-19", "Число случаев коронавируса в Азербайджане превысило 2,5 тысячи", "Азербайджанцы на границе Дагестана столкнулись с равнодушием Баку".

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