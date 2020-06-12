Концерт ко Дню России отменен из-за смерти приближенного Кадырова

12 июня 2020, 21:36

Митинги и демонстрации по случаю Дня России в Чечне не проводились, а запланированный праздничный онлайн-концерт отменили из-за смерти брата вице-спикера парламента Чечни Абузайда Висмурадова. На фоне отказа властей от всех традиционных мероприятий в мечетях Чечни прошли пятничные намазы.

"Кавказский узел" сообщал, что 12 июня 2019 года в Грозном отметили торжественным митингом и концертом с участием звезд местной эстрады. Городские власти отчитались о 30 тысячах участников торжественного митинга, а жители Чечни заявили о принудительном характере своего в нем участия.

12 июня 1990 года на первом Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В этот же день в 1991 году прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин. 12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года по постановлению Верховного Совета Российской Федерации.

Ко Дню России в Чечне был запланирован большой онлайн-концерт с участием артистов Чеченской государственной филармонии, однако сегодня утром его отменили, сообщила сотрудница грозненского телевидения Зина. Она должна была работать в составе съемочной группы над организацией видеотрансляции концерта.

"Программа была составлена с учетом того, какой праздник мы отмечаем 12 июня. Артисты филармонии подготовили песни, танцевальные номера. А сегодня утром нам сообщили, что никакого онлайн-концерта не будет, потому что у члена правительства умер родной брат", - рассказала Зина корреспонденту "Кавказского узла".

Умерший - 51-летний Абушайх Висмурадов, бывший начальник грозненской полиции и родной брат вице-спикера парламента Чечни Абузайда Висмурадова по прозвищу "Патриот".

Жительница Грозного Аминат, которая часто общалась по работе с Абушайхом Висмурадовым, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что он умер вечером 11 июня.

Пользователь Instagram musaev_k162ra ночью 12 июня опубликовал в своем аккаунте фото Абушайха Висмурадова. Пост сопровождается фразой на чеченском языке, которую говорят применительно к умершим людям.

"О смерти Абушайха Висмурадова нам стало известно сегодня утром. Все члены правительства поехали на похороны в Центарой, откуда родом Висмурадовы. Был отменен онлайн-концерт по телевидению, ни о каких праздничных шествиях, как это было в прошлые годы, никто даже не вспоминал", - сообщил сотрудник технической службы администрации главы Чечни Ваха по телефону корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог Али Магомадов считает разумным отказ чеченских властей от многотысячных шествий, митингов и демонстраций в условиях карантина, поскольку "в противном случае режим самоизоляции был бы продлен еще на неопределённое время". Вместе с тем он обратил внимание, что поводом для отмены праздничного концерта стала смерть родственника чиновника. "Думаю, недавняя смерь известного в Чечне и России поэта Умара Яричева не стала бы причиной отмены какого-то концерта или собрания. Хотя культурная общественность в лице Умара потеряла талантливую личность", - сказал Магомадов корреспонденту "Кавказского узла".

Член Союза писателей России, чеченский поэт Умар Яричев умер 11 июня 2020 года. "Мой долг писать о таких прекрасных людях любой нации", - говорил Яричев в интервью в 2004 году.

Во время боевых действий в Чечне Яричев потерял двоих близких родственников: в 1999 году при авианалете, погибла его супруга, а в 2000 году при обстреле дома погибла мать. Сам Умар Яричев тогда же получил ранения средней тяжести. "Мать разорвало на куски в результате прямого попадания... У меня пробило левую руку, две дырки от осколков. Пальцы до сих пор плохо двигаются", - рассказывал он.

По данным на 12 июня, в Чечне официально зарегистрирован 1441 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 21 случай выявлен за последние сутки. Умершими от COVID-19 в Чечне числятся 17 человек. В республике действует второй этап снятия карантинных ограничений: разрешены прогулки с членами семьи и занятия спортом на улице при условии соблюдения 5-метровой дистанции, открыты магазины, торгующие непродовольственными товарами, и некоторые предприятия сферы услуг, в частности парикмахерские, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф".

Анонсированные намазы состоялись вопреки отмене митингов

На фоне отказа от идеологических массовых мероприятий в Чечне сегодня возобновились коллективные пятничные намазы в мечетях. Муфтий Чечни Салах Межиев и Рамзан Кадыров анонсировали проведение 12 июня пятничных намазов во всех джума-мечетях республики, хотя неделей ранее, 5 июня, пятничные намазы впервые с 27 марта прошли только в 17 крупнейших мечетях Чечни. Жителей республики возмутило, что, несмотря на строгий контроль над соблюдением этих требований, глава Чечни и другие высокопоставленные чиновники, молившиеся в шалинской мечети, были без масок.

Открытие мечетей и возобновление массовых джума-намазов в Чечне не стоит противопоставлять митингам и другим идеологическим мероприятиям, уверен Али Магомадов. "Нельзя это интерпретировать как противовес массовым шествиям и демонстрациям. На Руси, когда свирепствовала эпидемия чумы, холеры, православные устраивали молебны, шли сутками пешком к святым местам, обращаясь с молитвами к Богу. Также и мусульмане на джума-намазах посылают свои молитвы Всевышнему с просьбой оградить народ от болезни. Это нормальное желание верующего человека", - сказал политолог.

Член консультативного совета при главе Чечни Магомед Дадуев также считает логичным отказ от праздничных мероприятий при возобновлении коллективных молитв. "Праздник должен быть в душе, а если тебя насильно заставят участвовать в праздничных шествиях, когда люди умирают от COVID, то это не по-мусульмански, не по-христиански, да и просто не по-человечески. Нужен какой-то новый формат празднования таких дат в условиях коронавируса - можно как-то иначе отметить, так что правильно сделали, что отказались от этих шествий, демонстраций", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Одновременно Дадуев считает верным решением открытие мечетей. "Люди устали от карантина, от отсутствия общения с близкими по духу людьми. То, что открыли мечети – это большая отдушина для верующего человека", - объяснил он.

Власти в Чечне долгое время разрешали населению выражать свои настроения только провластными собраниями и митингами в поддержку федерального руководства. В таких условиях другие проявления настроений общества, даже если речь идет об открытии мечетей, может вызывать настороженность, считает глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Я бы не стал сравнивать открытие мечетей и проведение массовых мероприятий. В Чечне это сравнение некорректно и нельзя проводить параллель. Это совершенно разные вещи, и нужно рассматривать их в разных плоскостях. Я даже затрудняюсь сказать, идут ли священнослужители навстречу пожеланиям верующих, открывая мечети, или же они преследуют при этом какие-то другие цели", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Кутаева, людей с искренней верой отмена пятничных молитв в мечетях сильно огорчала. "Многие мусульмане привыкли ходить в мечеть на пятничную молитву. Как правило, эти богобоязненные люди, их вера – искренняя. Они могут совершенно спокойно не ходить в театр, в магазины, на концерт, - гораздо больше их мучает и тяготит то, что они не могут ходить в мечеть. Но есть и такие, которые, хотя и позиционируют себя глубоко верующими людьми, на самом деле таковыми не являются, они играют на истинных чувствах верующих людей", - объяснил он.

Открытие мечетей для проведения джума-намазов имеет для верующих большое значение, подтвердила правозащитница Асет Мальсагова "Люди привыкли каждую путницу ходить в мечеть, слушать проповеди, совершать общую молитву. Это было всегда, и то, что на время жесткого карантина мечети были закрыты, для многих явилось дополнительным испытанием. Тем более в условиях самоизоляции, когда люди лишаются общения друг с другом, когда нет возможности выразить соболезнование соседу, родственнику, у которого случилось горе", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В Духовном управлении мусульман Чечни затруднились назвать общую вместимость всех мечетей республики, но назвали вместимость самых крупных мечетей. Главными мечетями Чечни считаются три: "Сердце Чечни", которая вмещает 10 тысяч человек, мечеть в Аргуне имени Аймани Кадыровой, которая вмещает 20 тысяч человек, и самая крупная мечеть, построенная в Шали. В этой мечети, которая называется "Гордость мусульман", во время пятничной молитвы могут находиться 30 тысяч человек, сообщили "Кавказскому узлу" в ДУМ Чечни.

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