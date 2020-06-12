12 июня 2020, 09:07
Азербайджан зафиксировал снайперские обстрелы со стороны Армении
Подразделения вооруженных сил Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня, используя снайперские винтовки, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 11 июня Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах, насчитав 23 нарушения режима прекращения огня за сутки.
С 11 по 12 июня армянские военные 22 раза нарушили режим прекращения огня, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.
По данным ведомства, обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Гедабекского района, который граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.
Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.
Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.
Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".