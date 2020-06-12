Азербайджан зафиксировал снайперские обстрелы со стороны Армении

12 июня 2020, 09:07

Подразделения вооруженных сил Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня, используя снайперские винтовки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах, насчитав 23 нарушения режима прекращения огня за сутки.

С 11 по 12 июня армянские военные 22 раза нарушили режим прекращения огня, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Гедабекского района, который граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".