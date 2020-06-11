Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

11 июня 2020, 13:16

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, 23 раза нарушили режим прекращения огня за сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня Азербайджан насчитал 24 обстрела со стороны Армении за сутки.

С 10 по 11 июня позиции азербайджанской армии были обстреляны 23 раза из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, выстрелы зафиксированы со стороны сел, которые Азербайджан считает оккупированными.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 13.00 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".