11 июня 2020, 23:56

Число умерших от коронавируса в Азербайджане возросло до 108

За минувшие сутки в Азербайджане скончались шесть пациентов с COVID-19, что стало наибольшим числом смертей за сутки с начала пандемии. Среди жертв коронавируса оказался народный артист Азербайджана Теймур Мустафаев.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня число умерших от COVID-19 в Азербайджане возросло до 102. Общее число зараженных достигло 8530. 

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. 9 июня власти продлили его действие до конца месяца.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 352 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть пациентов скончались, 210 выздоровели и выписаны из больниц, сообщил сегодня Оперативный штаб при кабинете министров.

В результате общее число зараженных в Азербайджане достигло 8882, умерших - 108, излечившихся -  4930. На лечении в медучреждениях специального режима находятся 3844 зараженных, сообщил оперштаб.

Отметим, что число смертей от коронавируса за минувшие сутки - самое большое с начала эпидемии. Ранее по пять летальных исходов по пять было зафиксировано 3 и 9 июня.

Среди умерших сегодня - народный артист Азербайджана, певец Теймур Мустафаев, говорится в пресс-релизе Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Теймур Агахан оглу Мустафаев родился 10 апреля 1939 года в Джалилабадском районе. С 1964 года был солистом Государственной филармонии имени Муслима Магомаева (ныне Азербайджанской государственной академической  филармонии имени Муслима Магомаева ), с 1978 года работал в Государственном концертном объединении, с 1998 года – в Театре мугама. В репертуар Мустафаева входили мугам, народные песни, песни азербайджанских композиторов. Мугам в его исполнении вошел в золотой фонд национального искусства, говорится в справку агентства Trend.

По данным управления, 81- летний Мустафаев поступил в лечебное учреждение «Ени клиника» с двусторонней пневмонией, с проблемами с дыханием, у него были проблемы с сердцем и диабет. В тяжелом состоянии он был помещен в реанимацию. «Сразу после поступления пациент прошел соответствующее обследование и был подключен к искусственной вентиляции легких. По назначению врача-инфекциониста его начали лечить от COVID-19. Несмотря на усилия врачей, 11 июня в 15:30 по местному времени (14.30 мск) была зафиксирована биологическая смерть», - говорится в пресс-релизе.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Граждане Азербайджана приостановили голодовку в лагере на границе Дагестана", "Силовики в Баку задержали 11 участников стихийного протеста", "Более трети новых случаев заражения COVID-19 на Южном Кавказе выявлено в Армении". 

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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